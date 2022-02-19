英國：若西方不支持烏克蘭 台灣將受威脅

英國首相鮑里斯-約翰遜2月19日周六在慕尼黑安全年度會議上表示，如果西方國家不遵守其支持烏克蘭獨立的承諾，將在全世界產生破壞性的後果，包括對台灣而言。

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俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境附近集結。俄羅斯總統弗拉基米爾-普京今天發動了一場戰略核導彈部隊的演習。他拒絕接受西方對他準備入侵烏克蘭表示的擔憂。

路透社報道，英國首相約翰遜今天在慕尼黑的一次安全會議上說："我們不完全知道普京總統打算做什麼，但預兆是黑暗的。

他說："如果讓烏克蘭陷入危險當中，這種衝擊將在全世界引發反響。這些回聲將在東亞聽到，將在台灣聽到。"人們會得出結論說，“侵略是有回報的”，“使用武力是有道理的。”

該報道說，中國認為台灣是其領土的一部分，並且不排除使用武力來重新控制該島。而台灣自1949年以來一直實施自我管理。

英國首相約翰遜說，西方國家曾多次告訴烏克蘭，他們支持其獨立。但，"如果在烏克蘭的主權和獨立受到危害時，我們卻視而不見，那麼，“這些話聽起來是多麼空洞，多麼無意義，多麼具有侮辱性”。

路透社說，本周二，英國已經表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，英國可能會阻止俄羅斯的公司在倫敦融資，並通過立法擴大對俄羅斯公司和個人的制裁。

今天，約翰遜首相在慕尼黑宣布說：“我們將制裁那些對俄羅斯國傢具有戰略意義的俄羅斯的個人和公司，使他們無法在倫敦金融市場籌集資金。

英國首相還補充說，歐洲需要斷掉對俄羅斯石油和天然氣供應的依賴，以便規避受其訛詐的風險。

此外，在軍事方面，英國首相約翰遜預言道：如果俄羅斯入侵烏克蘭，它將付出沉重的軍事代價。

約翰遜最後說：“我擔心閃電戰之後會出現漫長而醜陋的報復行動、和一個復仇和叛亂時期”。“而俄羅斯的父母們將為失去的俄羅斯年輕士兵們而哭泣”。