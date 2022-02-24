鑒於多個成員國反對，歐盟尚未準備好將俄羅斯踢出Swift銀行間系統

烏克蘭/ 俄羅斯/ 歐盟

法新社2月24日布魯塞爾站消息，鑒於意大利，匈牙利，塞浦路斯等國的反對，截至周四晚間，歐盟目前尚未準備好將俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會(SWIFT)全球銀行間支付系統。

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烏克蘭總統澤連斯基周四呼籲，禁止俄羅斯銀行使用環球銀行金融電信協會全球銀行間支付系統。當天晚些時候，一名匿名的歐洲外交官對法新社表示，由於許多成員國，尤其是意大利，匈牙利和塞浦路斯等持反對意見，因此這一可能性目前並不在歐盟的選項之中。

德國總理舒爾茨也表示，“現在重要的是就多個星期以來準備的制裁措施做出決定，其餘的，應該留給今後需要的時候”。

盧森堡總理貝特勒則認為，歐盟對俄羅斯的制裁措施應該與美國和英國等進行聯動，“否則歐盟下達了制裁，俄羅斯人或許還在倫敦或者瑞士繼續做生意”。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利認為，“此事應當由各個國家元首和政府來決定”。

同一天，拜登指出，將俄羅斯從該支付系統當中踢出，仍然是“一種可行方案”。 但他承認，烏克蘭的這一要求，歐盟並不支持。

根據俄羅斯國家協會Rosswift的網站信息，俄羅斯應是繼美國之後，環球銀行金融電信協會全球銀行間支付系統用戶數量第二多的國家，大約300家俄羅斯銀行和機構使用這一支付系統，超過一半的俄羅斯信用機構使用這一系統。烏克蘭外長庫列巴在推特上譴責稱，那些反對將俄羅斯排除在這一支付體系之外的人，“手上沾滿了烏克蘭無辜男女老少的鮮血”。路透社早前分析認為，部分歐盟成員國不願立即將俄羅斯排除在環球銀行金融電信協會全球銀行間支付系統之外，是因為將會殺敵一千，自損八百，使得歐洲債權人難以收回資金，且無論如何，俄羅斯都在打造另外一種支付體系，應對危機。