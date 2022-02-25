俄軍三麵包抄 俄裝甲部隊在北部受阻 基輔首場戰鬥

基輔首場戰鬥

周五，2月25日，俄羅斯軍隊在入侵烏克蘭第二天，正從三面收緊對烏克蘭首都基輔的包圍。今天基輔和周邊地區發生了首場戰鬥，烏克蘭軍隊正"盡一切可能"擊退這次入侵。之前，烏克蘭總統呼籲平民拿起武器抵抗俄羅斯的入侵。

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在弗拉基米爾-普京對其鄰國烏克蘭發動大規模攻擊，造成數十人死亡，10多萬人流離失所的第二天，據報，在烏克蘭首都發生了第一場戰鬥。

法新社說，在基輔的奧波隆（Obolon）區聽到了槍聲和爆炸聲。據烏克蘭軍隊說，俄羅斯鎖定基輔為其"導彈射擊"的目標，並說，其中兩枚飛行中的導彈被烏克蘭軍隊擊中摧毀。

據基輔市長維塔利-克里琴科說，在首都東南一個居民住宅區，有三人受傷，其中一人傷勢嚴重。

烏克蘭軍方今天在其臉書（Facebook）頁面上說：烏克蘭軍隊的空降突擊隊正在基輔以北45公里的杜姆（Dymer）和80公里的伊萬科夫（Ivankiv）兩地與俄羅斯裝甲部隊作戰。“那裡有大量的敵人裝甲部隊”。

根據這個信息，敵人的優勢部隊已被阻止在泰特羅夫河的河岸。這條河上的橋已被摧毀。

據烏克蘭軍方稱，俄軍除了從北面向基輔靠近之外，還從東北部和東部接近首都。法新社報道說，通常有300萬人口的首都基輔今天周五上午人煙稀少。

另據烏克蘭軍隊總參謀部說，烏克蘭一支戰術部隊重新控制了位於基輔郊區戈斯托梅爾地方的安東諾夫（Antonov）軍用機場，該機場前一天在俄軍的攻擊中淪陷。