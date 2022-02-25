烏克蘭籲土耳其向俄艦隊關閉黑海通道

烏克蘭/土耳其/黑海

烏克蘭駐安卡拉大使周四表示，在俄羅斯對其鄰國烏克蘭發動空中和陸地進攻後，烏克蘭已要求北約成員國土耳其，關閉俄羅斯船隻進入黑海的博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽。

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據《國際郵報》2月24日報道說，土耳其總統埃爾多安召集了一個國家安全會議。土耳其新聞界極大關注俄羅斯海軍對達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽的使用，也關注烏克蘭戰爭對土耳其已陷入困境的經濟的影響。

路透社說，根據1936年的條約，控制這些海峽的土耳其，在受到威脅或發生戰爭時，可以限制軍艦通行。而烏克蘭的這一要求使土耳其這個與烏克蘭和俄羅斯在黑海有海上邊界，並與這兩國保持良好關係的北約成員國陷入了困境。

據土耳其《Cumhuriyet》日報報道，烏克蘭駐土耳其大使呼籲安卡拉向俄羅斯海軍關閉戰略性的達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽。這些海峽連接亞速海、黑海、馬爾馬拉海和地中海，對俄羅斯海軍具有戰略意義。這些海峽的海上航行受《蒙特勒公約》（1936年）管轄，由土耳其控制。但作為一個與黑海接壤的國家，俄羅斯原則上有權利自由通過這些海峽。

據《Hürriyet》日報說，前一天，埃爾多安與普京會談時，重申了他對軍事升級的反對以及對基輔的外交支持。他表示，土耳其不會承認任何影響烏克蘭主權和領土完整的措施"。