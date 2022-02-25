約翰遜：英國將立即制裁普京和拉夫羅夫

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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）2月25日在布魯塞爾舉行的歐盟外交事務委員會之後的新聞發布會上說，歐盟已將俄羅斯總統普京和外交部長拉夫羅夫列入其制裁名單。英國首相約翰遜（Boris Johnson）當天表示，他將在英國昨天宣布的制裁之外，“立即”對普京和拉夫羅夫實行新的制裁。

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博雷利就歐盟做出的這一最新決定表示：“這是昨天在歐洲理事會沒有完成的討論的最終結果，今天由大使和部長們決定。因此，普京總統和拉夫羅夫外長與支持這一侵略行為的其餘（俄國家）杜馬成員一起被列入受制裁者名單。”博雷利說，此前，受到歐盟制裁的世界領導人只有敘利亞總統阿薩德和白俄羅斯總統盧卡申科。

倫敦方面，英國政府網站上公布的約翰遜與北約領導人的通話內容顯示，約翰遜敦促他們“立即對SWIFT（支付系統）採取行動，給普京總統及其政權造成最大的痛苦”。北約在周五舉行了領導人視頻峰會。

約翰遜向北約盟國的領導人們表示：“一場災難正在吞噬烏克蘭”，“普京總統正在從事顛覆冷戰後秩序的任務。”

約翰遜說，普京的“野心可能不會就此停止”，俄羅斯對烏克蘭的攻擊是“具有全球後果的歐洲-大西洋危機”。

英國首相府的聲明說：“約翰遜強調補充說，世界必須確保普京總統的這種侵略行為會失敗。烏克蘭正在表現出強烈的抵抗。他補充說，在這種行為之後，與俄羅斯的關係不可能正常化。”

根據聲明，約翰遜告訴北約盟國領導人們：“英國隨時準備接受北約歐洲盟軍最高司令部的任何進一步要求，從英國武裝部隊進一步向北約提供軍事支持。”

約翰遜強調：“北約應該在未來的歐洲安全中具有首要地位，現在加強北約至關重要。”