世界各地爆發反戰聲援烏克蘭示威潮

烏克蘭危機，反戰示威

俄羅斯入侵烏克蘭，世界各地都爆發反戰和聲援烏克蘭的民眾示威，從南美的阿根廷到歐洲大陸格魯吉亞、意大利，示威人士憤怒譴責普京的侵略恐怖行經，呼籲和平，要求各國強有力制裁俄羅斯。

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周六，瑞士各地有數千人聚集示威，警方表示，其中在日內瓦聯合國歐洲總部前的示威有一千人參加，他們聲援表達對烏克蘭的支持，要求對俄羅斯採取強有力的措施。

在法國南部兩個城市馬賽和蒙彼利埃，有幾百人遊行，他們呼喊着 "停止戰爭，阻止普京 "北約行動 "的口號表達反戰訴求。

當天瑞士和法國的其他地方，尤其是巴黎都有示威舉行的計畫。東京和羅馬也爆發類似的反戰遊行。

周六在羅馬市中心舉行的示威，由工會和各協會召集，共一千多人參加，其中一些人是和家人一起前來，他們圍在一個裝飾有 "反對戰爭 "字樣的講台四周。示威者舉着標語寫着"要愛，不要戰爭"，"我們要和平"。

在前一天晚上，羅馬已有數千人舉着火炬，進行了前往羅馬競技場的火炬遊行，他們打出了 "普京，劊子手"和 "將俄羅斯驅逐出Swift "的橫幅。標語牌上俄羅斯總統普京的畫像上有一隻沾滿血跡的手， "你知道歷史在重演嗎？"的標語，將普京比作希特勒。

一位在出生於俄羅斯的40歲意大利人瑪麗亞-塞爾吉（Maria Sergi）向法新社記者表示，“我們一直與烏克蘭人民關係密切（......）現在我們由巨大的無助感，無法做任何事“。

共情烏克蘭的痛苦，格魯吉亞示威規模最大

在各國的示威中，周五晚間在格魯吉亞這一前蘇聯共和國的示威動員規模最大，共有近3萬人參加了在第比利斯的遊行，示威者揮舞着烏克蘭和格魯吉亞的旗幟，唱着兩國的國歌。

基輔周六表示，自俄羅斯入侵以來已有至少198名平民死亡。烏克蘭的這一傷痛尤其引發格魯吉亞民眾的共情，2008年該國也曾遭受過俄羅斯的軍隊入侵。

"32歲的出租車司機尼科-特瓦里(Niko Tvauri)告訴法新社記者說："我們同情烏克蘭人，我們也許比其他國家更加同情，因為我們也曾經歷俄羅斯對我們國土的野蠻侵略。“

"55歲的法語教師梅里-托迪亞說："整個世界必須抵制普京，他想恢復前蘇聯。"她哭着說，“烏克蘭正在流血，而全世界卻都在看着，討論的是那些無法阻止普京的制裁"。

希臘傳統親俄黨派組織反戰遊行

在希臘的雅典，周五晚上，在希臘共產黨和激進左翼政黨Syriza的號召下，超過2000人聚集在俄羅斯大使館外示威，傳統上親俄的這些政黨譴責 "俄羅斯對烏克蘭的入侵 "和 "針對一個民族的帝國主義戰爭"。

憤怒和聲援示威並不局限於歐洲，在加拿大的蒙特利爾，周五下午有幾十人冒着暴風雪在俄羅斯總領事館前進行抗議。 他們高呼 "普京，把你的手從烏克蘭拿開"。37歲的俄羅斯裔工程師埃琳娜-萊利耶夫爾告訴法新社："我反對這場戰爭。"我希望這是這個政權結束的開始。

蒙特利爾大學計算機科學系學生伊萬-普哈喬夫（Ivan Puhachov）說，他被這種局勢感到恐慌，他呼籲為烏克蘭提供更多的軍事裝備保衛家園，他的家人還住在那裡。

一些示威者手持的雙手沾滿鮮血的普京畫像，也有示威者手持烏克蘭國旗。最近幾天來，加拿大其它城市如哈利法克斯、溫尼伯、溫哥華和多倫多也舉行了反戰示威活動。

在南美的阿根廷，包括烏克蘭移民和烏克蘭裔的阿根廷人在內的近2000人周五在布宜諾斯艾利斯舉行示威，他們在俄羅斯大使館前要求 "殺人犯 "普京的部隊 "無條件撤出"。 示威者身穿烏克蘭國旗和烏克蘭傳統服裝，手持着寫有西班牙語、烏克蘭語和英語的標語，內容有 "停止戰爭 "和 "俄軍撤出烏克蘭"等，示威者用烏克蘭語高呼口號， "榮耀屬於烏克蘭，榮耀屬於它的英雄"，並唱着烏克蘭和阿根廷的國歌。

40歲的泰蒂亞娜-阿布拉姆琴科眼含淚水向法新社記者說， "俄羅斯人和烏克蘭人有很多共同點，因此，我首先感到的是憤怒，我仍然記得俄羅斯人要來屠殺我們的情景" ，阿布拉姆琴科在俄羅斯吞併克里米亞後，在2014年與女兒一起來到阿根廷。

法新社報道，周六在台北、巴西的庫里提巴、紐約和華盛頓也都出現了類似的反戰抗議活動。