俄烏戰爭下, 多國愛樂樂團對俄著名指揮家下“最後通牒”, 倫敦取消莫斯科大劇院演出

俄烏戰爭

今年68歲的著名俄羅斯指揮家瓦列里-捷吉耶夫自2015-2016年度以來一直擔任慕尼黑愛樂樂團的首席指揮。 他還是鹿特丹愛樂樂團1995年至2008年間的首席客座指揮，該樂團從1996年開始，每年舉辦以他名字命名的捷吉耶夫音樂節。捷吉耶夫同時也是俄羅斯著名的馬林斯基劇院和白夜音樂節的音樂總監。他與普京關係密切，曾在2014年支持俄羅斯吞併克里米亞。

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2月25日，慕尼黑和鹿特丹兩城均向捷吉耶夫發出警告，要求他儘快公開表示不支持俄羅斯對烏克蘭的入侵，否則捷吉耶夫的相關音樂活動將被叫停。

慕尼黑市長賴特表示，將會解除捷吉耶夫的慕尼黑愛樂樂團首席指揮的地位，除非他在下周一之前，公開表示他不支持俄羅斯入侵烏克蘭。賴特稱，“已經向捷吉耶夫表明了立場，要求他毫不含糊地於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭保持距離，尤其是普京襲擊的城市基輔，是慕尼黑的友好城市。如果捷吉耶夫到下周一仍然不發表公開聲明，那麼他兼顧會繼續擔任慕尼黑的首席指揮”。

鹿特丹愛樂樂團表示，捷吉耶夫如果繼續支持俄羅斯總統弗拉基米爾·普京的話，他們將放棄今年9月的鹿特丹捷吉耶夫音樂節。鹿特丹愛樂樂團在一份聲明中說，“如果捷傑耶夫沒有公開與普京總統在烏克蘭的行動保持距離，我們將被迫取消他舉辦的所有音樂會，包括將於9月舉行的捷傑耶夫音樂節”。

維也納愛樂樂團於美國巡演的中途，也已停止讓捷吉耶夫繼續擔任指揮。

米蘭的斯卡拉歌劇院也在周四致信捷吉耶夫，要求他發表明確聲明，支持和平解決烏克蘭問題，否則他將不被允許返回完成柴可夫斯基“黑桃皇後”的演出。

卡內基音樂廳也表示，鑒於“新冠大流行和近期國際大事”，正在取消由捷吉耶夫領導的馬林斯基管弦樂團今年5月的兩場演出，並補充說卡內基音樂廳不會重新為捷吉耶夫安排演出時間。

與此同時，英國皇家歌劇院周五宣布，取消莫斯科大劇院前往倫敦進行芭蕾舞演出的計畫。皇家歌劇院在一份聲明中指出：“莫斯科大劇院芭蕾舞團夏季演出季已進入最後的規畫階段，但不幸的是，在目前的情況下，演出季無法繼續進行”。

另一位69歲的俄羅斯頂級指揮家謝苗-比奇科夫發表聲明，批評俄羅斯政府。比奇科夫是捷克愛樂樂團的音樂總監，並於1989-1998年擔任巴黎管弦樂團的音樂總監。他於1975年移居美國，自八十年代以來一直居住在歐洲。比奇科夫在聲明中指出，“面對邪惡，沉默會成為它的幫兇，最終成為邪惡的同行者。俄羅斯對烏克蘭的侵略，給我們帶來了這一代人希望永遠不會再次發生的事情，那就是戰爭”。“如果向普京一樣，把蘇聯的解體視為20世紀最大的悲劇，那簡直是發狂，因為我們更應該慶幸蘇聯的解體在沒有流血的情況下，讓包括俄羅斯在內的許多國家結束了被綁架的歲月”。