朝鮮官媒：習近平向金正恩表達"新局勢"下發展雙方友好合作意願

中朝關係

朝鮮官媒朝中社周六報道，中國國家主席習近平向朝鮮領導人金正恩強調，在 "新局勢"下穩定發展中朝關係的重要性，報道未說明何謂所指的 “新局勢”。

廣告 繼續瀏覽後續

據朝中社報道，習近平在給朝鮮領導人金正恩的信息中表示，中國隨時可與朝鮮一起在“新局勢”下穩定發展雙邊友好合作關係。

中央社報道提到，習近平這番話是回應金正恩先前對北京冬季奧運會揭幕的賀詞和成功閉幕後的口頭祝賀。金正恩本周稍早向習近平矢言加強與中國合作，共同“攔阻”美國及其盟友的威脅和敵對政策。

自上世紀50年代的朝鮮戰爭以來，北京一直是平壤最重要的經濟盟友。兩國在1961年簽署“中朝友好合作互助條約”，中國是朝鮮唯一的大國盟友。

中國對朝雙邊貿易占朝鮮外貿的90%以上，受國際制裁及朝鮮因新冠關閉邊境的影響，朝鮮經濟受到嚴重影響。 聯合國人權問題特別報告員托馬斯-奧赫亞-金塔納（Tomas Ojea Quintana）2月份表示，朝鮮針對新冠採取的嚴厲措施加劇了該國的糧食危機。

這一困難的經濟狀況並未阻止平壤在今年1月份進行一系列史無前例的導彈發射。

平壤政權還警告說，它可能會重啟先前承諾暫停的洲際彈道導彈試射和核試驗。

但朝鮮似乎在北京奧運會期間停止了導彈試射，專家分析此舉或許是出於對其中國盟友的尊重。

自美國總統拜登2021年1月就職以來，平壤拒絕了華盛頓提出的各種對話建議。而金正恩在12月重申，他的優先要務是使朝鮮的武器裝備現代化。一些專家擔心，朝鮮可能會利用俄羅斯入侵烏克蘭之際，再次進行遠程導彈的試射。