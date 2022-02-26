美英法德等國和歐盟領導人聯合聲明：制裁俄羅斯央行，指定俄銀行從SWIFT系統中移除

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歐盟委員會、法國、德國、意大利、英國、加拿大和美國的領導人2月26日晚發布聯合聲明宣布，對俄羅斯中央銀行實施制裁，並將一些俄羅斯銀行從SWIFT國際結算系統中移除，這是自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，西方國家所採取的對俄最為嚴厲的制裁和經濟限制政策。

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這份由美歐多國領導人和歐盟領導人共同發表的聯合聲明題為：“關於進一步限制性經濟措施的聯合聲明”。

聲明表示：“我們，歐盟委員會、法國、德國、意大利、英國、加拿大和美國的領導人譴責普京的選擇戰爭和對烏克蘭主權國家和人民的攻擊。我們與烏克蘭政府和烏克蘭人民抵抗俄羅斯入侵的英勇努力站在一起。俄羅斯的戰爭代表着對第二次世界大戰以來普遍存在的基本國際規則和規範的攻擊，我們致力於捍衛這些規則和規範。我們將追究俄羅斯的責任，並共同確保這場戰爭是普京的一次戰略失敗。”

聲明稱：“在過去的一周里，在我們的外交努力和集體工作以保衛我們自己的邊界並協助烏克蘭政府和人民的鬥爭的同時，我們以及我們在世界各地的其他盟友和夥伴，對關鍵的俄羅斯機構和銀行，以及這場戰爭的設計師，包括俄羅斯總統弗拉基米爾·普京，實施了嚴厲的措施。”

聲明稱：“隨着俄羅斯軍隊對基輔和其他烏克蘭城市發動攻擊，我們決心繼續對俄羅斯施加代價，進一步將俄羅斯從國際金融體系和我們的經濟中孤立出來。我們將在未來幾天內實施這些措施。”

聲明指出：“具體而言，我們承諾採取以下措施：首先，我們承諾確保將選定的俄羅斯銀行從SWIFT系統中移除。這將確保這些銀行與國際金融體系脫節，並損害其在全球的運作能力。”

聲明補充說：“第二，我們承諾實施限制性措施，防止俄羅斯中央銀行以破壞我們制裁影響的方式部署其國際儲備。第三，我們承諾對那些為烏克蘭戰爭和俄羅斯政府的有害活動提供便利的人和實體採取行動。具體而言，我們承諾採取措施，限制出售公民身份——即所謂的黃金護照，讓與俄羅斯政府有關的富有的俄羅斯人成為我們國家的公民，並獲得進入我們的金融系統的機會。”

聲明續指：“第四，我們承諾在本周啟動一個跨大西洋工作隊，該工作隊將通過識別和凍結存在於我們管轄範圍內的受制裁個人和公司的資產，確保我們的金融制裁得到有效執行。作為這一努力的一部分，我們致力於對更多的俄羅斯官員和接近俄羅斯政府的精英，以及他們的家人和他們的幫手採取制裁和其他金融和執法措施，以識別和凍結他們在我們管轄範圍內持有的資產。我們還將與其他國家政府接觸，努力發現和阻止不義之財的流動，並使這些人沒有能力在世界各地的司法管轄區隱藏其資產。”

聲明表示：“最後，我們將加強或協調反對虛假信息和其他形式的混合戰爭。在這個黑暗的時刻，我們與烏克蘭人民站在一起。即使在我們今天宣布的措施之外，我們還準備採取進一步措施，讓俄羅斯對其對烏克蘭的攻擊負責。”