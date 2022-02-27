普京亮“核威懾” 烏克蘭實際應受包括中美俄在內的多國核安全保證

烏克蘭戰爭/俄羅斯/核威脅

俄軍入侵烏克蘭四天後，俄羅斯總統普京周日命令他的軍事指揮部將俄羅斯的核威懾力量置於“戰鬥戒備”狀態，以回應他所指的北約成員國的侵略性聲明和對莫斯科的經濟制裁。普京沒有明確核威脅力量所針對的目標，烏克蘭外交部長庫萊巴指責普京決定將俄羅斯的核威懾力量置於警戒狀態，是為了向烏克蘭施壓，迫使其與莫斯科進行會談，但基輔不會屈服。

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烏克蘭外交部長說，普京宣布俄羅斯核威懾力量進入戒備狀態，是為了迫使烏克蘭與莫斯科進行談判，但基輔不會屈服。

面對普京的核威脅，曾經的核大國烏克蘭有對策嗎？根據烏克蘭之前簽署的協議文件，該國應該受到多重核保護。

布達佩斯安全備忘錄

實際上，蘇聯解體後，由於蘇聯在烏克蘭遺留大量武器，烏克蘭一度成為第三大擁有核武的國家。據記載，1994年12月5日，由美國、俄羅斯和英國分別與烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克斯坦在匈牙利首都布達佩斯舉行的歐洲安全與合作組織會議上，簽署了被稱為布達佩斯安全保障備忘錄的外交文件，這個非正式的國際條約旨在解決烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克斯坦在蘇聯解體獨立後，前蘇聯遺留下來的核武器問題。烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克斯坦於1994年簽署核不擴散條約並移交核武器給俄羅斯。

備忘錄簽署人包括時任美國總統克林頓、英國首相約翰·梅傑、俄羅斯總統葉利欽、烏克蘭總統庫奇馬、白俄羅斯總統盧卡申科和哈薩克斯坦總統納紮爾巴耶夫，此備忘錄主要關注烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克斯坦的無核化，以及“尊重並避免使用武力等方式威脅烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克斯坦現有領土的獨立和主權”。

備忘錄指出，俄羅斯、美國和英國承諾，作為對烏克蘭（或白俄羅斯，或哈薩克斯坦）加入《核不擴散條約》和完成向俄羅斯轉讓其核武庫的回報，將：

尊重烏克蘭在其現有邊界內的獨立和主權。

不對烏克蘭進行任何武力威脅或使用武力。

避免利用對烏克蘭的經濟壓力來影響其政策。

如果對烏克蘭使用核武器，尋求聯合國安理會的批准。

不要對烏克蘭使用核武器。

如果對這些承諾有疑問，請與其他利益相關者協商。

該備忘錄於1994年12月7日由四個簽署國正式轉交給聯合國秘書長，以便轉交給聯合國大會。

2009年12月4日，即《削減戰略武器條約》（START）到期之日，美國和俄羅斯發表了一份聯合聲明，再次確認與烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克斯坦簽署的《布達佩斯諒解備忘錄》（BMoU）中的安全保證在該日期之後仍然有效。

有評論稱，這意味俄軍如果侵犯烏克蘭，美英本將不會袖手旁觀，然而俄羅斯在2014年入侵克里米亞，被認為已經破壞了該備忘錄。

中國也承諾向烏克蘭提供核安全保證

另外，烏克蘭據稱也是唯一被中國承諾向其提供核安全保證的國家。

中國官媒新華社2015年12月5日報道， 應中華人民共和國主席習近平邀請，烏克蘭總統維克托·亞努科維奇於2013年12月3日至6日對中華人民共和國進行了國事訪問。雙方簽署了進一步深化戰略夥伴關係的聯合聲明。

報道指，當天簽署的《中華人民共和國和烏克蘭友好合作條約》具有重要意義，標誌着中烏關係邁上更高發展水平。聯合聲明的第二條中明確指出，中方高度評價烏方單方面放棄核武器，以無核武器國家身份加入1968年7月1日簽署的《不擴散核武器條約》。中方根據聯合國安理會第984號決議和1994年12月4日中國政府關於向烏克蘭提供安全保證的聲明，承諾無條件不對作為無核武器國家的烏克蘭使用或威脅使用核武器，並在烏克蘭遭到使用核武器的侵略或受到此種侵略威脅的情況下，向烏克蘭提供相應安全保證。