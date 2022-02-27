白俄總統調解下 烏克蘭接受在邊境地區與俄羅斯談判

烏克蘭戰爭/談判

遭到侵略四天後，烏克蘭總統府周日表示，已同意與俄羅斯進行會談，而且會談將在切爾諾貝利附近與白俄羅斯的邊境進行，這是在白俄羅斯總統亞歷山大-盧卡申科斡旋調解的結果。之前烏克蘭總統府拒絕在白俄羅斯境內與俄羅斯談判，普京指責烏克蘭失去了一次機會。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社發自基輔報道，烏克蘭總統府在社交網絡上說："烏克蘭代表團將在烏克蘭-白俄羅斯邊境，在普里皮亞季河地區與俄羅斯（代表團）會面，不設任何先決條件. “

這個地區在烏克蘭一側最近的城鎮是普里皮亞特，自從1986年附近的切爾諾貝利核電站發生事故以來，普里皮亞特已經聞名世界。這個不再有人居住的小鎮，近年來已成為一個旅遊景點。

克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫說，會議將在白俄羅斯的戈梅利地區舉行，但沒有提供進一步的細節。這個地區與普里皮亞特地區接壤。

烏克蘭總統府沒有明確說明會談的日期，但俄羅斯方面透露會談將在周日舉行。普京之前曾表示，一個俄羅斯代表團已經抵達戈梅利。

普京周四部隊開進了烏克蘭，並呼籲烏克蘭軍隊推翻基輔政府，但他多次表示，他贊成會談，條件是在白俄羅斯舉行，而白俄羅斯是莫斯科的盟友，也被指是俄羅斯入侵的後方基地。

另一方面，烏克蘭政府在此之前一直表示，它願意在白俄羅斯以外的任何國家進行談判，因為白俄羅斯顯然是站在俄羅斯一邊的。

烏克蘭總統府周日表示，盧卡申科向烏克蘭總統沃洛基米爾-澤倫斯基保證，"在烏克蘭代表團抵達、談判和離開期間，部署在白俄羅斯領土上的俄羅斯飛機、直升機和導彈將留在地面。

烏克蘭外交部長庫勒巴（Dmytro Kouleba）稱，烏克蘭人與莫斯科在烏克蘭-白俄羅斯邊境舉行的會談，是為了 "聽一聽俄羅斯會說什麼"。 他說："我們準備討論的是如何停止戰爭和結束對我們領土的佔領。”