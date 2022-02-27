面對西方制裁 普京下令“核威懾力量”置於戰鬥戒備狀態

俄烏戰爭/核威脅

俄羅斯總統普京周日命令他的軍事指揮部將俄羅斯的核威懾力量置於“戰鬥戒備”狀態，以回應他所說指的北約成員國的侵略性聲明和對莫斯科的經濟制裁。

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路透社報道，普京對俄羅斯電視台說："我命令國防部長和參謀長讓俄羅斯軍隊的威懾力量執行特別戰鬥任務。“

他說："正如你所看到的，不僅西方國家在經濟領域對我國採取不友好的措施--我指的是大家都很清楚的非法制裁--而且主要的北約國家的高級官員也在對我國發表侵略性的言論。”

美國駐聯合國大使琳達-托馬斯-格林菲爾德譴責這種升級是 "完全不可接受的"。她在哥倫比亞廣播公司說："我們必須繼續以最堅定的態度約束他的行動。

白宮譴責普京“製造威脅”。 白宮發言人普薩基說："這是我們在這場衝突中看到的普京總統的一個重複模式，即製造不存在的威脅，以證明繼續侵略是合理的。她補充說：”俄羅斯在任何時候都沒有受到北約或烏克蘭的威脅......我們將抵制這種做法。我們有能力保護自己。"

針對普京下令“核威懾力量”置於戰鬥戒備狀態，北約秘書長斯托爾滕貝格周日譴責了莫斯科 "不負責任的 "行為。斯托爾滕貝格在CNN上說，這是危險的言辭。 "他們不僅威脅烏克蘭，還威脅北約盟國，並要求我們從聯盟的東翼撤出所有武裝力量。“

法新社報道，俄羅斯國防部稱，俄羅斯威懾部隊是一組單位，其目的是阻止對俄羅斯的攻擊，"包括在涉及使用核武器的戰爭中"。