入侵烏克蘭： 國際奧委會建議禁止俄羅斯及白俄人蔘賽

烏克蘭危機/體育屆制裁俄羅斯

俄羅斯從2月24號開始入侵烏克蘭後, 體育界也逐步出台了制裁俄羅斯的措施，國際奧林匹克委員會（IOC）執行委員會周一（2月28號）更是建議禁止俄羅斯人和白俄羅斯人參加體育比賽。

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法新社報道，作為一個極具象徵性但強有力的措施，奧委會還撤銷了所有俄羅斯高級官員的 "奧林匹克勳章"，俄羅斯總統普京首當其衝。

根據該國際體育機構執行委員會關於該決定的聲明，國際奧委會 "建議國際體育聯合會和體育賽事的組織者不邀請或不允許俄羅斯和白俄羅斯的運動員和官員參加國際比賽"。如果 "由於組織或法律原因"，不可能阻止俄羅斯運動員參加，國際奧委會要求不應 "允許他們以俄羅斯或白俄羅斯的名義參賽"。

而對於周五即將在北京開幕的冬季殘奧會來說，這個問題尤為緊迫。據該組織稱，"在非常極端的情況下，由於組織或法律原因不可能在短期內實施這些措施，國際奧委會執行局允許組織自己尋找可能的途徑"，該組織 "特別考慮了即將舉行的冬季殘奧會"，並 "重申全力支持國際殘奧委員會（IPC）和該運動會"。

國際奧委會堅持其不在俄羅斯本土舉行任何比賽的建議。另外，國際奧委會打破了其要求運動員保持中立的傳統，歡迎 "運動員、體育官員和全球奧林匹克社區成員發出的許多和平呼籲。國際奧委會表示特別欣賞並支持俄羅斯運動員對和平的呼籲。

體育界的另一個熱門話題是世界盃預選賽：波蘭、瑞典和捷克等俄羅斯隊的潛在對手都表示不打算踢預選賽，即使他們的對手按照國際足聯的提議，不以自己國家的名義比賽。據法新社引述知情人士報道，國際足聯正在 "深入討論 "將俄羅斯排除在世界盃之外。