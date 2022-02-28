歐盟外務事務高級代表博雷利稱如果在白俄羅斯部署核武器這將是非常危險的

白俄羅斯/核武

歐盟委員會副主席、歐盟外務事務高級代表博雷利2月28日就白俄羅斯周日公投批准在新憲法中刪除了該國無核地位的條款一事表示，如果在白俄羅斯部署核武器這將是非常危險的。

廣告 繼續瀏覽後續

白俄羅斯周日舉行憲法修改公投，65.16%的公民投票支持修改憲法，該決定獲得通過。新憲法將賦予盧卡申科成立的白俄羅斯全國人民大會權力，並將在總統卸任後給予其終身免於起訴的權利。路透社指出，西方國家已表示不會承認公投的結果。公投在幾個城市引發了反戰抗議。人權活動人士稱，至少有290人被拘留。

盧卡申科周日在一個投票站發表講話稱，他可以要求俄羅斯向白俄羅斯歸還核武器。盧卡申科說，“如果你們(西方)將核武器運送到到波蘭或立陶宛，運送到我們的邊境，那麼我可能去找普京，讓他無條件歸還我給出的核武器。”對此歐盟高級外務代表博雷利周一指出，如果允許在白俄羅斯部署俄羅斯核武器，這將是非常危險的。

博雷利還表示，關於是否接受烏克蘭加入歐盟不在當前的議程之列，歐盟國家應該向烏克蘭提供更多大口徑武器和反坦克裝備用於防禦。他稱，烏克蘭還沒有正式提交加入歐盟的申請。歐盟委員會主席馮德萊恩周日已經明確表示支持烏克蘭加入歐盟。馮德萊恩表示，"歸根結底，他們屬於歐洲。他們是我們中的一員，我們希望他們加入到我們中來。"

歐盟2月27日宣布，計畫採取史無前例的行動，提供資金為烏克蘭購買武器。歐盟的武器購買計畫將使用上百萬歐元，幫助烏克蘭的武裝力量購買防空系統、反坦克武器、彈藥及其他軍事裝備。計畫也將提供燃料、保護裝備、頭盔和急救裝備等。歐盟委員會主席馮德萊恩稱，“這是歷史上首次，歐盟將提供資金購買武器和其他裝備，並將它們運送至一個正在被攻擊的國家。”