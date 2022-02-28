烏克蘭戰爭：聯大將召開特別緊急會議對譴責俄羅斯入侵表決

烏克蘭危機/聯合國

聯合國大會193個成員國周一召開 "特別緊急會議 "，這些成員國將被要求決定是支持烏克蘭的民主和主權還是支持弗拉基米爾-普京決定的戰爭式入侵。

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這一決定是在俄羅斯上周五否決了譴責莫斯科襲擊烏克蘭的安理會決議草案之後作出的。中國、印度和阿拉伯聯合酋長國投了棄權票，其他11個成員國投了贊成票。

聯大會議於國際標準時間15點開始，大會主席阿卜杜拉-沙希德和聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯將發表講話。預計在演講結束時將對一項決議進行表決，由於計畫的演講數量眾多，預計星期二將繼續進行。

法新社報道，坐在這個大會“審判席”上的是俄羅斯，大會主題為 "俄羅斯對烏克蘭的無端武裝侵略"，法新社獲得的這項決議的初步草案由歐洲國家與基輔協調，要"以最強烈的措辭譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略"。倡議者希望超過100張贊成票，大會沒有否決權。

報道稱，在安全理事會，非洲和拉丁美洲與美國和歐洲一起譴責俄羅斯的入侵。在大會上，莫斯科的一貫支持者--敘利亞、古巴、中國、印度......預計在投票時，將支持其政策或棄權。

路透社報道，在上周五第一次否決後，俄羅斯對草案文本的立場仍然不明。從入侵開始，俄羅斯就根據《聯合國憲章》第51條提出了 "自衛 "的要求。俄羅斯的自衛論遭到了西方和聯合國的斷然拒絕，它們周一將再次指責俄羅斯違反了《聯合國憲章》第二條，該條要求其成員避免以武力威脅或使用武力來解決危機。

據外交官們說，除了對烏克蘭的立場外，自1950年以來只有十次的聯合國大會特別會議將成為衡量世界發展趨勢的晴雨表。近年來，軍事或其他方面的專制政權，包括俄羅斯、緬甸、蘇丹、馬里、布基納法索、委內瑞拉、尼加拉瓜等國的......勢頭似乎已經壓過全球民主發展進程。

另據法新社報道，俄羅斯對烏克蘭的入侵將是本周四人權理事會緊急辯論的主題，基輔在一個廣泛的國家聯盟的支持下，希望呼籲對莫斯科的侵犯人權行為進行調查。

應莫斯科要求舉行辯論的提案被付諸表決，並以29票贊成、包括俄羅斯、中國和古巴在內的5票反對和13票棄權通過。該委員會有47個成員。

在這場緊急辯論中，烏克蘭及其支持者希望通過一項決議，譴責入侵行為，並呼籲建立一個聯合國機制，調查俄羅斯總統弗拉基米爾-普京的軍隊涉嫌侵犯人權。