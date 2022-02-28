聯合國大會默哀一分鐘：敦促侵略烏克蘭戰火即刻停

聯合國大會/烏克蘭/俄羅斯

28日周一，由193個成員組成的聯合國大會在大會主席阿卜杜拉-沙希德的倡議下，在聯合國罕見的 "緊急特別會議 "開幕時，為俄羅斯入侵烏克蘭的受害者默哀一分鐘。

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據法新社說，聯合國大會主席阿卜杜拉-沙希德這位馬爾代夫的前外交部長，現在以聯合國大會主席的職位名義呼籲 "結束戰爭暴力"。同樣，聯合國秘書長古特雷斯也強調，"烏克蘭的戰爭必須停止"。

據古特雷斯說，“俄羅斯軍隊在烏克蘭全國各地肆虐，從空中、陸地和海上進攻。現在必須停止。夠了，夠了！” 古特雷斯說：俄羅斯士兵們必須回到他們的營房。“ 古特雷斯還說，"領導人必須向和平邁進。平民必須得到保護！" 這位聯合國負責人還強調，核武器的威脅沒有道理。

據古特雷斯說，”現在武器在說話，但對話的道路必須始終保持開放。“ 古特雷斯說：”進行真誠的談判並和平解決所有問題，永遠不會太晚。

法新社說，有100多位發言者將在大會上發言，這是40年來第一次舉行這樣的會議，預計會議將到星期二時都在繼續進行，然後將歐洲支持的呼籲停止敵對行動的決議付諸表決，那可能是在星期三。

據法新社獲得的最初文本說，"以最強烈的措辭譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略"。

據一位外交人士稱，歐洲在周日授權向烏克蘭供應武器，包括 "保加利亞的米格戰鬥機"。該報道稱，歐盟或從而間接參與了這場衝突，預計歐洲將在大會會議上與北美國家一起譴責俄羅斯。

據外交官稱，預計大量非洲和南美國家也將發言反對俄羅斯入侵烏克蘭，聯合國上據稱希望有超過100張 "贊成 "票，來通過譴責案。此前，聯合國緊急特別會議在2014年俄羅斯吞併克里米亞之後被促進召開時獲得了這麼多的贊成票加以譴責。

法新社引述一位不願透露姓名的外交人士說，談判在兩種對立立場之間複雜進行。一些人強調，譴責議案必須非常嚴厲明確譴責，反正聯合國大會根本不存在否決這一議案。但其他人認為，為能獲得儘可能多的支持票數，以顯示俄羅斯受到了孤立，議案文字應該和顏悅色一些。