【視頻】俄外長在裁軍會議上視頻發言時 遭眾多國家大使退場抵制

俄羅斯，烏俄戰爭，裁軍，抵制

3月1日在日內瓦舉行的國際裁軍談判會議上，當開始播放俄羅斯外長拉夫羅夫的發言視頻時，包括西方國家等許多國家的外交官紛紛離開會場，以示聲援基輔、抗議莫斯科入侵烏克蘭。

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法新社報道，這些外交官看起來是在拉夫羅夫的視頻講話開始時離開會場的。只有少數國家的代表留在會場，包括也門、阿爾及利亞、委內瑞拉、敘利亞和突尼斯。

俄羅斯外長在3月1日裁軍會議上視頻發言時 遭眾多國家大使退場抵制 REUTERS - POOL REUTERS - POOL

拉夫羅夫的發言視頻是預先錄製的。他本應親自來日內瓦，但他在周一取消了行程，原因是由於"反俄制裁"，他被禁止飛越歐盟。

離場的外交官隨後在會場外熱烈鼓掌，歡迎這一抵制行動。

法國參加裁軍談判會議的大使Yann Hwang說："向我們的烏克蘭朋友展示一個團結的姿態，這很重要。“

裁軍談判會議國際社會唯一的多邊裁軍談判論壇，它成立於1979年，不屬於聯合國組織，但聯合國日內瓦辦事處總幹事擔任裁軍談判會議的秘書長。會議地點是位於日內瓦的聯合國總部。

烏克蘭外交部長庫萊巴星期二也在裁軍談判會議上發言。他在一段視頻講話中譴責了俄羅斯在烏克蘭犯下的 "戰爭罪行"。呼籲召開有關俄羅斯入侵烏克蘭的緊急全體會議。他說， "俄羅斯的侵略是一種全球威脅。因此，對這種威脅的反應必須是全球性的，"。