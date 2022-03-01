國際奧委會敦促全球體育全逐俄羅斯 北京傷殘奧運會如何表態引關注

烏克蘭/俄羅斯/體育

俄羅斯入侵烏克蘭，以編造理由宣稱對烏克蘭施行“特種軍事行動”，近一個星期的戰事膠着，普京實際對烏克蘭開打全面戰爭，轟炸所及，烏克蘭各地民事設施，醫院學校，婦孺兒童均成為攻擊殺戮對象。罪惡昭昭，國際體育界罕見大動作，全球抵制俄羅斯，將俄羅斯驅逐出任何賽場。國際奧委會甚至要求屬下所有體育國際單項聯合會，驅逐俄羅斯。在職業賽場，舉辦國，各俱樂部，以及運動員，都紛紛拒絕與俄羅斯運動員交手。媒體稱俄羅斯體育淪為“棄兒“下場。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯現被排除在2022年世界盃之外了，國際奧委會還建議禁止俄羅斯運動員參加所有比賽並終止所有與俄羅斯相關贊助合同。距離北京傷殘人冬季奧運會開幕幾天前，俄羅斯對烏克蘭入侵帶來的全球體育懲罰與制裁後果非常嚴重。

俄羅斯被排除在2022年世界盃之外。俄羅斯在2018年主辦了上一屆世界盃，周一被國際足球聯合會驅逐出2022年卡塔爾世界盃（11月21日至12月18日）之外。

由國際足聯和歐足聯聯合宣布，暫停俄羅斯國家隊和俱樂部的所有比賽，"直到有進一步通知"。

原本應在3月底與俄羅斯進行世界盃附加賽的波蘭已經宣布拒絕參加比賽，瑞典和捷克也宣布拒絕比賽，上述國家是俄羅斯隊在下一輪比賽中的可能對手。目前還不清楚此類決定是否導致波蘭直接獲得參加附加賽的資格，國際足聯稱將作專項討論。

歐足聯執行委員會也將很快開會，決定俄羅斯隊是否也被排除在外定於7月在英國舉行的女子歐洲杯賽。

國際奧委會立場顯現近年所罕見強硬立場，建議全面禁止。國際奧林匹克委員會（IOC）周一建議禁止俄羅斯人和白俄羅斯人參加體育比賽，這一建議得到了美國奧林匹克和殘疾人奧林匹克委員會的支持。在一份聲明中，國際奧委會執行委員會 "建議國際體育聯合會和體育賽事的組織者不要邀請或允許俄羅斯和白俄羅斯的運動員和官員參加國際比賽。

國際奧委會屬下的各單項聯合會相繼表態驅逐俄羅斯。

不過，鑒於中國舉辦冬季奧運會，幾天後開幕的冬奧傷殘人運動會如何處置俄羅斯以及國際奧委會建議，局面引人關注。中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，強調理解俄羅斯合理安全擔憂，並且公開支持與俄羅斯的貿易等合作交往。中國也稱制裁沒有用，是非法的。

國際排球聯合會周二宣布撤回俄羅斯對2022年世界排球錦標賽的舉辦權，該錦標賽按計畫應於8月和9月在俄羅斯舉行。

波蘭和法國分別是世界冠軍和奧運會冠軍，它們甚至在作出決定之前就已經警告說，如果繼續進行比賽，它們將拒絕前往比賽。

法新社說，俄羅斯體育淪落為“棄兒”下場。

在滑雪、冬季兩項、冰球，以及橄欖球、拳擊和游泳項目方面：許多國家和國際聯合會也宣布了採取針對俄羅斯、有時也包括針對白俄羅斯運動員的強硬措施。其中，瑞典和挪威滑雪協會在3月份宣布，他們的領土上不歡迎俄羅斯運動員，英國當局警告說，俄羅斯和白俄羅斯國家隊是不受歡迎的人。

所有俄羅斯和白俄羅斯的球隊也被國際曲棍球聯合會禁賽，該聯合會剝奪了俄羅斯人參加2022年芬蘭世界盃的資格。俄羅斯並被世界橄欖球協會禁賽。俄羅斯原本希望獲得2023年法國世界盃資格，現在面臨遭到驅逐。

周二，國際滑冰聯盟（ISU）宣布，俄羅斯或白俄羅斯的滑冰運動員 "將不被允許參加 "該聯合會屬下以及所組織的賽事活動。

有三家俄羅斯俱樂部參加歐洲聯賽的籃球賽事也被暫停。

國際滑雪聯合會已經取消了在俄羅斯舉行的所有比賽。世界羽毛球聯合會、游泳聯合會（已經決定取消了8月在喀山舉行的青少年世界錦標賽）也是如此。世界四大拳擊聯合會警告說，他們不會再允許在俄羅斯舉行任何比賽。

俄羅斯和白俄羅斯的國旗和國歌也已被國際冬季兩項和羽毛球聯合會禁止。

據法新社說，體育抵制以及制裁俄羅斯涉及廣告與贊助經濟金融。歐足聯就決定與俄羅斯天然氣工業股份公司決裂。顯而易見，俄羅斯對烏克蘭的入侵對贊助交易產生了影響。今天周二，阿迪達斯暫停了與俄羅斯足球協會的合作。前一天，歐足聯中斷了與俄羅斯能源巨頭Gazprom的合作關係，後者是歐足聯自2012年以來的主要贊助商之一，而且中斷合作是"立即生效"。據媒體說，這份合同的價值估計為每年4000萬歐元，涵蓋了歐洲冠軍聯賽、歐足聯組織的國際比賽以及將在德國舉行的2024年歐洲杯賽的賽事。

同樣由俄羅斯天然氣工業股份公司贊助的德國沙爾克04俱樂部已經宣布終止合同，而曼聯則決定中斷與俄羅斯航空公司的贊助合作。

據該報道，索契是俄羅斯體育軟實力的象徵：除了主辦2014年冬季奧運會，它也是俄羅斯一級方程式大獎賽的舉辦地。但本賽季的情況不會是這樣了：比賽的發起人，即一級方程式，已經取消了在索契的比賽。

美國哈斯車隊也對其與俄羅斯贊助商Uralkali的合作關係提出了質疑。而原本要駕駛兩輛汽車中的一輛的烏拉爾卡利公司高管的兒子尼基塔-馬澤平的未來前途似乎也成了疑問。

俄羅斯寡頭羅曼-阿布拉莫維奇在過去15年裡一直是英超聯賽的重要人物，他宣布將把倫敦俱樂部的管理權委託給切爾西慈善基金會的受託人，此舉尚不明確。另一個敏感案例是俄羅斯億萬富翁迪米特里-雷波洛夫列夫擁有的摩納哥隊。摩納哥俱樂部在這個問題上非常謹慎。

一些烏克蘭網球運動員向國際網球組織WTA施加壓力，要求該組織作出反應。周二將在蒙特雷與俄羅斯選手阿納斯塔西婭-波塔波娃比賽的埃琳娜-斯維托麗娜宣布，只要俄羅斯或白俄羅斯的對手不以 "中立 "運動員的身份參加比賽，她將不會與他們比賽。