土俄谈扩大军事合作 美警告别再买俄武器

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（法新社华盛顿1日电） 美国今天警告土耳其，若向俄罗斯购买更多武器，就可能进一步危害双方关系。美国早前为土耳其采购俄国S-400防空飞弹系统作出回应，将土耳其赶出最先进的F-35战机计画。

法新社报导，土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）本周稍早与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）见面，讨论扩大军事合作，包括战机与潜舰等可能合作的议题。

土耳其身为北大西洋公约组织（NATO）成员，2017年不顾美国警告，购买俄国S-400防空飞弹系统，西方国家担心此一军购案会让俄罗斯增进瞄准美国和西欧飞机的技术。

美国副国务卿雪蔓（Wendy Sherman）被问到有关艾尔段与蒲亭会谈一事，她告诉媒体：「我们利用每次机会、在不同层级官员见面时，都敦促土耳其不要持有S-400防空飞弹系统，并应避免再额外采购俄国的军事设备。」

目前在瑞士访问的雪蔓表示：「我们不断向土耳其讲明白，若他们继续这么做会有何后果。」

雪蔓重申，S-400防空飞弹系统与北约的系统不相容，也不能操作。 美国先前作出回应，将土耳其赶出最先进的F-35战机计画。这项计画涉及多家土耳其公司，安卡拉当局原希望藉此取得多达100架战机，且有土耳其供应商参与。

但雪蔓强调，美国重视与土耳其的关系，并指出土耳其收容数百万名叙利亚难民，且协助阿富汗首都喀布尔国际机场恢复运作。

艾尔段昨天表示，他和美国总统拜登之间的关系「没有一个好的开始」；拜登未上任前曾经形容艾尔段是独裁者，并声援土耳其反对派。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP