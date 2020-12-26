土库曼强人总统宣称 甘草能治疗新型冠状病毒

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（法新社阿什加巴特26日电） 土库曼总统别尔德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）今天宣称，甘草可以治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

法新社报导，别尔德穆哈梅多夫领导曾属苏联的威权国家土库曼，在担任总统前曾是牙医。他以发表莫名其妙的植物疗效着称，更宣告境内的2019冠状病毒疾病疫情「零确诊」。

别尔德穆哈梅多夫告诉部长们：「各国科学家正寻求有效疗法，进行各种研究，其中一项解方可能是甘草根。」

他在没有引述任何科学证据的情况下，宣称「甘草能阻止冠状病毒的发展」，并称「即便浓度很低的水性萃取物也具有中和作用」。

他还称土库曼有「足够存量」的甘草，并下令国家科学院研究这种植物据称的健康影响。

别尔德穆哈梅多夫3月时曾建议，人们应「系统性」焚烧野生芸香，以对抗新型冠状病毒，导致这种植物价格飙涨。芸香是味道浓郁的植物，据信有医疗功效。

全球卫生当局长期以来建议戴口罩、维持社交距离及频繁洗手，以减缓新型冠状病毒传播，但要到世界卫生组织（WHO）代表团7月访问土库曼后，土国才开始采取这些措施。

但土库曼政府仍宣称戴口罩是为了免于「灰尘」及未指明的「病原体」，而非为了对付新型冠状病毒。

土库曼也声称境内「零确诊」，即便在英国驻土国首都阿什加巴特（Ashgabat）大使通报自己染疫后依然如此宣称。

© 2020 AFP