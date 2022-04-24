土耳其下重手 对飞往叙利亚俄国飞机关闭领空

（法新社伊斯坦堡23日电） 土耳其媒体今天引述外长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）的话表示，土国已对俄罗斯民用和军用飞机关闭通往叙利亚的领空。

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法新社报导，这是土耳其迄今对俄罗斯入侵乌克兰两个月来最强硬的回应之一；土耳其虽是北大西洋公约组织（NATO）的一员，但与俄罗斯维持紧密关系。

土耳其媒体引述卡夫索格鲁的话报导：「我们已对俄罗斯军机━甚至民航机━关闭飞往叙利亚的领空。我们在3月时提出要求，他们可以飞航直至4月为止。」

卡夫索格鲁说他已向俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）转达这项决定，拉夫罗夫再转呈俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）。

卡夫索格鲁在飞往乌拉圭的专机上告诉土耳其媒体说：「一两天之后，他们回覆说：蒲亭已下令，他们不再飞经（该处）。」

卡夫索格鲁又说，这项禁令将实施3个月。

俄罗斯尚未对土耳其这项宣布做出立即回应。叙利亚内战期间，俄罗斯和伊朗向来是叙国总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）至关重要的支持者；而土耳其则一直力挺叙利亚叛军。

土耳其2015年在土叙边界附近打下俄罗斯的战机后，安卡拉与莫斯科关系曾经短暂崩解，但之后两国关系修复，直到俄罗斯入侵乌克兰；土耳其视乌克兰为重要贸易伙伴和外交同盟。

土耳其一直居中协调盼终结这场冲突，在伊斯坦堡（Istanbul）主持俄乌协商谈判会议，以及在安塔利亚（Antalya）举行拉夫罗夫与乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）之间的会议。

安卡拉目前正尝试安排蒲亭和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）之间的峰会，尽管卡夫索格鲁承认，此时此刻这类会谈前景仍然暗淡渺茫。

据媒体引述，卡夫索格鲁说：「如果他们想要达成协议，就必然会达成协议。」他说，协议「可能要很长一段时间才会发生，但也可能突然间就成了」。（译者：纪锦玲）

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