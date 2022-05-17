土耳其反对加入北约 芬兰总统有信心藉协商化解

（法新社斯德哥尔摩17日电） 土耳其明确表态反对芬兰和瑞典加入北约后，芬兰总统尼尼斯托今天指出，他相信两国可与土耳其就加入北约达成协议；德国外长贝尔伯克也说，她有信心两国将迅速加入北约。

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土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）昨天正式宣布反对芬兰和瑞典加入北大西洋公约组织（NATO），并再度指控这两国未采取明确反恐立场。

针对上述状况，尼尼斯托（Sauli Niinisto）告诉瑞典国会，「在过去几天里，土耳其的说法已迅速改变，变得更加强硬。」

「但我确信，靠着建设性对话，我们将会解决这个问题。」

尼尼斯托指出，1个月前，他曾与艾尔段通话，当时安卡拉（Ankara）仍支持芬兰和瑞典加入，到了上周，艾尔段却改口称「不赞成」此事，「这意味我们必须继续对话，我对最终结果抱持乐观态度。」

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）今天也说，尽管土国总统艾尔段对芬兰、瑞典加入北约一事态度保留，但她相信，这两国仍可快速成为北约成员国。

贝尔伯克还说，如果这两国从提出加入申请到正式成为会员国之间的过渡期太长，北约成员国将向它们提供适当安全保证。

贝尔伯克表示，「土耳其方面有一些悬而未决问题，目前还在进行讨论，但我非常有信心，（芬兰和瑞典）很快就会加入，因为大家都知道，这是极端情况下的决定性、历史性时刻。」

在芬兰国内，国会议长范哈能（Matti Vanhanen）今天宣布，国会以188票支持、8票反对，压倒性通过申请加入北约议案。

尼尼斯托和芬兰政府15日正式决定，芬兰将申请加入北约，不过相关决策，形式上仍须经过国会同意。

© 2022 AFP