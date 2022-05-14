土耳其反对芬兰瑞典加入北约 白宫：致力厘清立场

（法新社华盛顿13日电） 土耳其总统艾尔段表态反对芬兰和瑞典加入北大西洋公约组织（NATO），美国白宫发言人莎琪（Jen Psaki）今天说，华府正「致力厘清土耳其立场」。

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莎琪表示，这两国加入北约的计画已获得「北约会员国广泛支持」。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）也说，美国会致力「更深入了解」土方立场。

他说：「土耳其是重要的北约盟国，这点并未改变。他们一直参与并帮忙设法让俄罗斯和乌克兰之间对话，也提供援助给乌克兰。因此他们在北约联盟中的地位没有改变。」

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）稍早告诉媒体，「我们正关注瑞典和芬兰的申请入会情况，但我们对此并无正面看法」，并说这两个北欧国家是「许多恐怖组织的根据地」。

土耳其长久以来指控北欧国家窝藏库德族极端团体及葛兰（Fethullah Gulen）的追随者，特别是拥有广大土耳其移民社群的瑞典。葛兰是流亡美国的传教士，土耳其以涉嫌策划2016年未遂政变为由通缉他。

俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，芬兰和瑞典的政治意见和舆论转向支持加入北约，以吓阻俄罗斯侵犯。

一旦有国家决定申请入会，北约30个会员国必须一致同意发出正式邀请，接着展开会员资格谈判。

© 2022 AFP