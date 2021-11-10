土耳其建物倒塌 瓦砾堆下21人生还

（法新社伊斯坦堡9日电） 土耳其东部一栋2层楼高的建筑物今天倒塌，被埋在层层瓦砾之中的21人全数生还。政府表示，据信已无人失踪。

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事件发生在马拉特雅（Malatya）闹区，由于正是下班时间，商店里满是返家前购物的居民。

地方首长贝拉斯（Aydin Barus）表示，这栋建物在下午近5时倒塌，当时据信有约20人在里面，但内政部发言人卡塔克利（Ismail Catakli）说，救难人员从瓦砾堆拉出13人，另有8人自行脱困。

卡塔克利晚间表示：「根据我们掌握的讯息，已经没有人失踪了。」

但他并未排除还有一人以上受困，「让我们祈祷不会听到坏消息」。

贝拉斯表示，有13人住院，2人在加护病房。

目击者与媒体报导指出，这栋建物正在整修，导致隔开一楼两间餐厅的一面墙受损。

目击者寇班诺鲁（Turhan Cobanoglu）告诉土耳其新闻网（Haberturk）：「我先听到啪擦一声，楼就倒了，沙尘弥漫，就像世界末日。」

土耳其政府灾难与急救管理部门表示，共出动260名救灾人员，现场架设夜间照明设备，以便晚间继续搜救。

从监视摄影机画面可看到这栋建物瞬间倒塌，扬起大量沙尘，停在前面的一辆车迅速驶离，路人纷纷伸出援手，把人拖出瓦砾。

目前还不清楚倒塌原因，但贝拉斯指整修工程是祸首。检方表示，已拘留建筑物的业主及3名施工人员。

© 2021 AFP