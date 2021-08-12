土耳其总统愿会见塔利班领袖 确保阿富汗和平

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（法新社安卡拉11日电） 土耳其总统艾尔段今天表示，阿富汗境内的土耳其军队愿协助保卫喀布尔机场，而他本人也愿意会见叛乱团体塔利班（Taliban）领袖，以协助确保阿富汗和平。

不到一周内，塔利班战士就已经占据阿富汗超过4分之1的省会。

作为北约（NATO）部队的一部分，土耳其目前有军队驻扎在阿富汗，并且在8月底美军撤出后，自愿协助保卫具战略地位的喀布尔（Kabul）机场。

土耳其和美国官员间仍持续讨论，而土耳其表示，在外交、财务与后勤条件许可下，它能够保卫机场。

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在美国有线电视新闻网（CNN）土耳其台接受电视专访时表示，「近日发展以及阿富汗人民的情况非常非常令人担忧」。在谈及土耳其官员与塔利班会谈的努力后，艾尔段说：「说不定我还会需要接见他们的领袖。」

艾尔段上周指出，作为和谈的一环，土耳其将与塔利班展开对话。他说：「为什么呢？因为如果我们的高层不能掌控像这样的情况，那现阶段就不可能在阿富汗确保和平。」

艾尔段更迫切的国内担忧来自于土耳其民众害怕，当叛乱团体进一步控制国家后，会有大批阿富汗难民涌入。

土耳其已接纳360万叙利亚难民，而当土耳其经济恶化之际，民众对他们的厌恶感便与日俱增，主要反对党也呼吁让他们离境。

艾尔段强调，透过土耳其东边与南边筑起的墙，这个议题在掌控中。他说，「无论是和伊朗或伊拉克的边界，我们的边墙正在逐渐升起，这些筑起的墙将防止非法移民进入我国」。

美国总统拜登（Joe Biden）下令美军于2021年9月11日前撤离阿富汗，也就是获阿富汗塔利班支持的盖达组织（Al-Qaeda）攻击美国的911事件20周年之前。

© 2021 AFP