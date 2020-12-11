土耳其探勘天然气惹不满 欧盟准备进一步制裁

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（法新社布鲁塞尔10日电） 欧洲联盟领袖今天采取进一步行动要对土耳其施加更多制裁，以回应土耳其政府在希腊及赛普勒斯水域探勘天然气的行动。

一名外交人员接受法新社访问时说：「选定采取的措施将是针对个人的制裁，若土耳其不改作为，还会有额外措施。」

对此，希腊会很失望，因为欧盟各国领袖在布鲁塞尔召开高峰会时，未同意对土耳其采取武器禁运或经济制裁。

不过，在欧洲理事会（European Council）发言人公布的峰会结论中，呼吁拟定「限制措施」的目标清单。

结论中还指派欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）准备一份报告，说明有关「扩大（制裁行动）范围」可采取哪些其他措施。这份报告最晚将在明年3月峰会上呈交给欧盟领袖。

欧盟各国领袖表示：「土耳其采取单方面行动及挑衅，对欧盟、欧盟成员国及欧洲领袖们的的言词也愈发激进。」

他们还说：「土耳其在地中海东部的单方面挑衅行动仍在进行中，包括在赛普勒斯的专属经济水域。」

希腊在法国支持下，带头主张欧盟对土耳其采取更严厉的行动。土耳其不断派遣天然气钻井船赴争议水域，引发希腊不满。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）抵达峰会会场时说，「欧盟的信誉」岌岌可危，各国领袖早在今年10月就同意要回应土耳其愈来愈独断的举动，「现在是展现我们欧洲是否真的在我们达成的共识上维持可信度的时刻」。

但有些欧盟成员国和北大西洋公约组织（NATO）成员国态度较谨慎；德国主导在外交上解决纷争，北约也成立军事热线以避免发生意外冲突。希腊和土耳其都是北约成员国。

© 2020 AFP