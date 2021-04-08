土耳其沙发门事件 议员要求欧盟两巨头做出解释

广告 继续浏览后续

（法新社布鲁塞尔8日电） 欧盟执委会主席范德赖恩会晤土耳其总统时，会议厅现场没有准备她的座椅，欧洲议会议员今天要求欧盟两大领袖，针对这起如滚雪球般愈滚愈大的外交丑闻做出解释。

被网友戏称为「沙发门」的外交失礼事件，引发有关土耳其对女性和欧盟态度、欧盟性别歧视和欧盟机构内部政治角力等一连串指控。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）、欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）6日在安卡拉会晤土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）时，出现这个尴尬场面。现场仅准备两位男性领导人座椅，范德赖恩只能困窘地坐到一旁沙发。

欧洲议会第2大党团、中间偏左的社会民主党团（Socialists & Democrats）主席、西班牙籍女议员贾西亚（Iratxe Garcia Perez）在推特写道：「欧盟和土耳其的关系至关重要。但欧盟团结一致和尊重人权，包括女权在内，也很关键。」

她说，她已经要求与范德赖恩及米歇尔对话，「厘清事实真相以及该如何尊重欧盟机构」。

中间偏右的欧洲人民党（European People's Party）主席韦柏（Manfred Weber）告诉新闻媒体Politico，访问安卡拉之旅成为欧盟高层官员间「不团结的象徵」。

土耳其今天表示，范德赖恩没座椅坐要归咎于欧盟。土耳其外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）表示，外界指控土耳其要为这个外交失误负责，是「不公平」批评。

卡夫索格鲁告诉记者：「这是按照欧盟建议的座位安排。要不是土耳其受到各方指责，我们也不会揭露这个事实。」他说：「在会议期间，我们满足欧盟方提出的要求和建议，且会晤期间也合乎礼节。」

© 2021 AFP