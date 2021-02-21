土耳其称愿与美国缔造双赢 诸多争议待弭平

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（法新社安卡拉20日电） 土耳其总统艾尔段今天表示希望能改善与美国的合作关系，缔结「双赢」局面，但两国间仍存有诸多歧见等待弭平。

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天在社群媒体推特（Twitter）发布的影片中表示，「我们盼能在双赢的基础上，加强与美国新政府的合作」。

土耳其对拜登当选美国总统最初抱以猜忌的态度，担心美方在多个议题的立场会对土耳其转趋强硬。

果不其然，美国新政府上台后旋即斥责土耳其，声援重要异议人士卡瓦拉（Osman Kavala），并批评当局镇压示威学生时所使用的恐同言论。

种种声明均符合拜登将「促进民主」置为优先要务的立场，但美国和土耳其之间还存有其他摩擦，足以产生紧张对立。

例如，艾尔段悍然采购俄罗斯制的S-400型防空飞弹系统，不甩外界警告此举将破坏土耳其在北大西洋公约组织（NATO）的角色，使得时任美国总统的川普对土耳其国防产业祭出制裁。

此外，纽约法庭5月将针对土耳其国营人民银行（Halkbank）涉嫌规避对伊朗制裁一事展开庭审，可能导致土耳其受到严重的经济打击。

还有，安卡拉当局称库德族好战分子在伊拉克境内处决13名土耳其公民，美方拒绝立刻表态支持后，土耳其本月15日指控美国支持「恐怖分子」，并召见美国驻土耳其大使。

华府方面为化解这场外交争端，15日当天稍晚已表示接受安卡拉的说法，即库德工人党（PKK）「恐怖分子」已在伊拉克处决13名土国公民。

这些都是土耳其和美国双边关系紧绷的源头。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP