土耳其经济危机 纸本书成为即将消失奢侈品

（法新社伊斯坦堡29日电） 土耳其博士生乌拉斯看到她最喜欢的德国小说家汤玛斯．曼（Thomas Mann）作品集第一版第一刷售价为33里拉。不出几个月，她在书店发现同套书的第二刷价格已攀至70里拉。

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土耳其经济危机影响日常生活各个面向，从购物乃至教育和文化，物价飙涨更加剧不可预测性。

出版商担心，在这个大多数媒体都服从总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan) 的政府，一个罕见地提供多样性声音的产业，可能因此被扼杀。

乌拉斯（Gulfer Ulas）说：「我是一名国际关系博士生，所以我必须阅读很多书。即使我也从网路下载，我每个月要花近1000里拉（约新台币2290元，一里拉约新台币2.29元）购买我阅读清单上的书籍。」

土耳其图书产业几乎完全依赖进口纸张，这点出艾尔段政府在过去几个月对这个拥有8400万人口的国家，所进行经济实验的一大缺陷。

艾尔段透过精心策划的大幅降息，盼能降低长期攀升的消费者物价。经济学家几乎想不出来哪个大国上一次是在什么时候从事这类行动。一般咸信低利率会导致通货膨胀，而不是改善。

土耳其民众忧心他们的购买力进一步下降，而促使黄金和美元购买量激增，几周内几乎让里拉价值跌了大半。

持续损失迫使艾尔段上周宣布新的货币支撑措施，在大量汇率干预的支持下，已顺利避免里拉大幅贬值。但几乎没有经济学家认为这是一个长期的解决方案。

Kirmizi Kedi出版社老板赫普康（Haluk Hepkon）说，他担心所有这些不确定性「将迫使人们优先购买必需品，而将书籍搁置一旁」。

赫普康告诉法新社：「你出版一本书，假设它大受欢迎，售价为30里拉。你在一周内第2刷，价格攀升至35里拉。」

他说：「然后第3刷、第4刷，要花多少钱，只有天知道。」

土耳其本月初公布最新官方年通膨数据为21%，反对党声称数据被低估。

明年1月3日公布的最新通膨数据肯定会出现大幅上涨，因为里拉狂贬已使进口能源和原料（例如造纸所需的原料）价格飙升。

美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）应用经济学教授韩克（Steve Hanke）计算出土耳其目前的年通货膨胀率超过80%。

土耳其出版商协会（Turkish Publishers Association）主席科卡图克（Kenan Kocaturk）表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）引起的全球供应链中断，推升未漂白纸浆价格， 因此导致该行业的问题。

土耳其进口原料的原因在于国内造纸厂已私有化，而大多皆已关闭。

科卡图克说：「只有两家继续生产，其他家的机器都被当废铁卖掉，土地也被出售。」「土耳其正在付出没有将纸张视为战略资产的代价。」

出版商正试图透过来年减少出书，降低风险。

Heretik出版社表示，由于汇率上涨和纸张成本大幅增加，它们不会出版部分书籍。

Aras出版社编辑科帕塔斯（Rober Koptas）说，他很担心，因为出版业代表土耳其意识形态「抵抗」的声音，「几乎所有媒体口径一致，各大学被噤声。」

赫普康说：「但是文化的重要性不亚于粮食、甚至更重要，因此有识之士必须出来解决经济沉�z。」

爱书人士欧兹凯（Ibrahim Ozcay）说：「同一本书我之前买24里拉、现在要价38。他们说市场上缺纸，我不意外，土耳其现在什么都要靠进口。」

© 2021 AFP