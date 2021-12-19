土耳其通膨攀升 总统说迟早压低

（法新社安卡拉19日电） 土耳其总统艾尔段今天誓言要遏止高利率与通货膨胀。当地民众的购买力快要被高通膨压垮。

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法新社报导，艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）向来反对正统的经济学思维，这是他执行「经济独立战」（economic war of independence）的策略之一，并一再主张高利率会助长通膨。

这位土耳其的领导人藉着周末在伊斯坦堡（Istanbul）召开的土耳其－非洲高峰会指出：「迟早，就会像我就任时，我们会把通货膨胀率压低至4%…我们会再度压低通膨，但我不会让土耳其人被高利率压垮。」

土耳其上回消费者物价来到约莫4%是在2011年，不过2017年以来，当地通膨持续攀升。

由于艾尔段施压，土耳其央行自9月以来已调降主要利率500个基点。

即使年通货膨胀率在11月已高达21.31%，并且专家预估这个月还要再升，土耳其央行仍然在上周第4度调降利率。

艾尔段向来力主低利率刺激经济成长与制造及振兴出口。

土而其的货币里拉续贬，自11月以来，里拉兑美元汇率贬值幅度达40%，市场担忧还要再贬。（译者：曹宇帆）

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