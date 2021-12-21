土耳其里拉崩跌 外国血拼客涌入大采购

（法新社土耳其艾迪尼21日电） 一辆辆来自保加利亚的游览车停在土耳其古城艾迪尼（Edirne）一座市场外，暴露出阻碍土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）迈向第三个10年统治之路的货币危机规模。

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清真寺林立的艾迪尼位于土耳其西部边缘，是鄂图曼帝国（Ottoman Empire）早期首都。鄂图曼帝国在14和15世纪时期，版图横跨中东和欧洲。

邻近的保加利亚和巴尔干半岛上民众搭车来到艾迪尼大肆采购，下手物品从内衣到核桃各式各样，拜土耳其里拉崩跌之赐，这些物品的价格比在他们国内买还便宜。

准备搭游览车返回保加利亚的导游米尔切娃（Daniela Mircheva）上车前说：「对我们来说，这场危机是好事，但对土耳其人民来说，非常糟糕。」

艾尔段为了在2023年中举行的大选前提高支持率，进行了一项不寻常的经济试验，施压土耳其中央银行调降利率，他相信降息可以解决长期以来的通膨问题。

正如经济学家普遍预测那样，效果适得其反。土耳其消费者物价正以超过20%的年率攀升。部分经济学家认为，攀升的速度可能会在未来几个月内加快。

从11月以来，土耳其里拉已贬值1/3。

艾尔段20日宣布新货币支援措施阻贬前，土耳其里拉一天贬值5%。

这意味着米尔切娃可以在挤满保加利亚采购团的巴士上多放几瓶葵花油。

她说：「这只有保加利亚价格的一半，对我们来说便宜多了，便宜多了。」（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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