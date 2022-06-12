土耳其重振观光靠这里　新邮轮港现代感十足

（法新社伊斯坦堡11日电） 土耳其伊斯坦堡1座拥有地下码头、名厨餐厅和购物中心的超先进港口，今天又迎接1艘载有5000人的邮轮入港，为受COVID疫情冲击挣扎求存的土国观光业挹注更多现金。

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加拉达港（Galataport）带来的收入，或可为疫情重创的土耳其旅游业注入强心针。这座港口于2021年开放，比计划晚了1年，就是因为疫情影响。

加拉达港还可提振遭两位数通货膨胀与货币如自由落体般走贬拖累的经济，尽管其开发计画因破坏历史古迹和潜在的环境影响而饱受批评。

加拉达港首席港口官阿扬（Figen Ayan）表示，该设施去年10月启用后，「船只开始陆续抵达」，「加拉达港已成旅游业的门面」。

来自义大利的20层高邮轮「威尼斯号」（Costa Venezia）11天航程今天来到爱琴海（Aegean Sea），停靠加拉达港时，其舷梯直接连接充满未来感的地下海关码头。

阿扬说，拥有购物中心、饭店、文化场所和土耳其名厨戈克切（Nusret Gokce）旗下餐厅的加拉达港，「不只是座邮轮港口而已」。

戈克切也是社交媒体明星「撒盐哥」，以当着名人顾客面前在牛排上撒盐等夸张料理手法扩张自家牛排帝国。

迄今已有约30艘邮轮停泊加拉达港，预计到今年年底还会再来200艘，总计带来45万人次乘客。

疫情重创全球邮轮业，因为船只频传染疫，一些国家禁止船只入港。

但阿扬表示：「现在我们可以说，我们已将疫情抛在脑后，作为旅游业重要组成部分的邮轮业已经复苏，并在向前迈进之中。」

阿扬说，目标是每年150万人次邮轮乘客和2500万名游客，「如果1位普通游客每天花费62美元，1位邮轮乘客花费有400美元，高达8倍」。

© 2022 AFP