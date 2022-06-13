土耳其阻瑞典芬兰入北约 短期内恐无解

（法新社芬兰楠塔利12日电） 土耳其反对瑞典、芬兰加入北大西洋公约组织，北约秘书长史托腾柏格今天表示，这个争议可能无法在本月稍后登场的北约峰会上及时解决。

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史托腾柏格（Jens Stoltenberg）表示，北大西洋公约组织（NATO）正努力解决土耳其提出的「合理」担忧。

史托腾柏格先前坚称，北约将「张开双臂」欢迎瑞典、芬兰加盟，但土耳其坚决反对。

土耳其指控瑞典、芬兰庇护武装团体库德工人党（Kurdistan Workers Party）；库德工人党遭土国和其西方盟邦列为「恐怖组织」。

史托腾柏格今天在芬兰与芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）召开联合记者会时说：「我希望尽快看见问题获得解决。」

但他也说，「在马德里举行的峰会从不是最后期限」。

史托腾柏格6月稍早访问华府时表示，他「希望」能在北约峰会于6月28日登场前解决这个问题。

史托腾柏格表示，土耳其提出的是合理担忧。

他说：「这与恐怖主义有关，也和武器出口有关。」

他强调说：「我们必须了解并记得，没有其他北约盟邦比土耳其遭受更多恐怖攻击，且土耳其是具有战略地理位置的重要盟友。」

瑞典、芬兰向来特别小心，避免激怒邻近的俄罗斯，但在俄国入侵乌克兰后，决定申请加入北约。乌克兰多年来试图加入北约，但过程停滞不前。

北约接纳新成员必须获得30个成员国一致同意。

瑞典和芬兰一再对土耳其反对两国加入北约表示讶异，这两个北欧国家说，在递交申请前，安卡拉当局一直支持他们加盟。

尼尼斯托今天重申：「我们对土耳其的立场感到讶异」，强调芬兰「严正看待」相关忧虑。

© 2022 AFP