土耳其4月分通膨率年增近70% 创20年新高

（法新社伊斯坦堡5日电） 5日的官方数据显示，土耳其4月分通货膨胀年增率飙升至近70%，这对总统艾尔段构成巨大挑战，他的「非传统」经济政策经常被指为国家经济动荡的罪魁祸首。

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国家统计局表示，4月分消费物价指数（Consumer Price Index）较前一年同期上涨69.97%，3月分则为上涨61.14%。

尽管如此，艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）仍坚持认为，需要大幅降低利率以压低飙升的物价，这与正统经济观念背道而驰。

由于里拉（lira）贬值推高能源进口成本，外国投资者现在正逐渐离开这个曾经充满希望的新兴市场。

俄罗斯入侵乌克兰，以及COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行加剧能源价格飙升，并导致生产瓶颈恶化。

分析家指出，土耳其的通膨年增率达到执政党正义发展党（AKP）2002年上台以来的最高峰，很大程度上与艾尔段的非传统经济思维有关。

先前艾尔段还向号称可独立决策的中央银行施压，要求降息。

4月时，尽管各国央行都在升息抑制通膨，土耳其仍将基准利率维持在14%，连续第4个月按兵不动。

4月分消费物价指数涨幅最大的是交通运输业，达到105.9%，而食品和非酒精饮料价格也上涨了89.1%。

伦敦蓝湾资产管理公司（Bluebay Asset Management）新兴市场策略师艾希（Timothy Ash）在给客户的报告中指出，土耳其的经济问题「确实与食品和能源价格上涨有关，但也与土耳其货币政策严重失败有关」。

他强调：「低利率会导致通货膨胀，就是那么简单，这是事实。」他还批评艾尔段「试图改写经济学，提出相反说法，这种经济学就相当于指称地球是平的。」

© 2022 AFP