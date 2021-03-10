圣克里斯托巴火山喷发 大量灰云飘至周遭地区

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（法新社马纳瓜9日电） 尼加拉瓜当地新闻工作者告诉法新社，国内最高的火山圣克里斯托巴火山（San Cristobal）今天喷出大量灰云，笼罩了奇南德加市（Chinandega）和周遭社区。

尼加拉瓜新闻工作者阿塔米拉诺（Carol Altamirano）表示，圣克里斯托巴火山突然喷出大量灰烟，飘散到山脚外的17公里地区。这座火山是尼国境内最活跃的火山之一。

阿塔米拉诺说：「到处灰蒙蒙一片，稻米、芝麻、菜园、果树和牧场都被火山灰覆盖。」

尼加拉瓜国土研究所（INETER）预测接下来几天火山活动将趋缓，不会对民众构成威胁。

圣克里斯托巴火山喷发大量灰云持续约30分钟，隆隆作响的声音吓坏当地居民。由于灰云遮蔽让能见度变低，车辆驾驶纷纷打开头灯。

阿塔米拉诺指出，当地农民赶忙遮盖水源，并将牲口赶往安全处，市区民众则利用雨伞、帽子和口罩来保护自己，避免被从天而降的火山灰波及。

海拔1745公尺的圣克里斯托巴火山位于首都马纳瓜（Managua）西北方132公里处，就在奇南德加省境内，且是尼加拉瓜的7座活火山之一。（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP