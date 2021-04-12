圣文森火山爆发第3天 大量火山灰覆盖如战区

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（法新社安地卡及巴布达首都圣约翰11日电） 加勒比海岛国圣文森的索夫瑞火山爆发至今第3天，当地遭厚厚的火山灰覆盖，国家紧急管理组织形容犹如战区。

沉寂近42年后，索夫瑞火山（La Soufriere）9日苏醒、猛烈喷发，让圣文森岛覆盖厚厚的火山灰，空气中也弥漫浓重的硫磺味。

西印度群岛大学（University of the West Indies）地震研究中心（Seismic Research Center）地质学家罗伯森（Richard Robertson）在推特（Twitter）发文表示：「美丽的圣文森地景笼罩在索夫瑞火山夜间爆发及喷出的火山灰中。」

他还形容新的熔岩流是「会移动的大规模破坏」。

国家紧急管理组织（National Emergency Management Organization）推文写道：「（火山爆发）第3天，一切看起来就像战区。」

西印度群岛大学地震研究中心预估，索夫瑞火山爆发期可能会持续数日甚至数周，呼吁民众避免吸入火山灰。

索夫瑞火山9日开始强力喷发，持续至入夜，随后白色火山灰覆盖圣文森街道、住家和建筑物。新闻网站news784.com报导，昨天早晨，人口逾11万人的圣文森被火山灰覆盖，场景宛如冬季雪白世界。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP