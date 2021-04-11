圣文森火山爆发 烟尘覆盖成灰白世界

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（法新社安地卡及巴布达首都圣约翰10日电） 加勒比海岛国圣文森今天大半地区都被火山灰覆盖，已沈寂数十年的索夫瑞火山（La Soufriere）连续爆发数次后，当地空气中弥漫浓重的硫磺味。

厚重的火山灰也正在移动，现已东移动175公里，影响邻近岛国巴贝多，当局已呼吁当地民众留在室内。

索夫瑞火山9日开始强力喷发，持续至入夜，随后灰白的火山灰覆盖圣文森街道、住家和建筑物。

新闻网站news784.com报导，10日早晨，人口逾11万人的圣文森被火山灰覆盖，场景宛如冬季雪白世界。

news784.com指出，部分地区能见度极为有限，位于圣文森南部的首都京斯镇（Kingstown），空气中也飘散着薄薄的火山灰尘雾。索夫瑞火山位于圣文森北部。

索夫瑞火山喷发导致成千上万民众奔逃，约1万6000人居住在当局下令撤离的地区内。

圣文森总理龚萨福（Ralph Gonsalves）10日表示，多数地区的供水已中断，领空也因火山灰暂时关闭。约3000人在庇护场所过夜。

海拔1235公尺的索夫瑞火山自1979年起便不曾爆发，其最大规模的爆发发生在逾一世纪前的1902年，当时造成1000多人丧命。索夫瑞火山这次爆发前，已轰隆作响了好几个月。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP