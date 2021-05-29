圣母峰正值登山季 大本营却传COVID-19疫情

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（法新社加德满都29日电） 圣母峰向导拉马自从筛检验出感染新型冠状病毒后，就一个人在帐篷里待了几天。疫情正席卷这座全球最高峰上的大本营，登山客们说，他们正冒着生命危险。

在拉马（Buddhi Bahadur Lama）的登山探险队中，除了他以外，还有3人被认为感染了2019冠状病毒疾病（COVID-19）。其他登山客染疫人数也愈来愈多。

35岁的拉马接受法新社访问时说：「这不只是我们的问题，此刻在大本营，多数登山队都遇到这种状况。」拉马的症状轻微，但他说，有些登山客病情较严重。

数十名疑似染疫的患者已搭机离开圣母峰（Mount Everest），至少两家公司在发现探险队成员的筛检结果呈阳性后，取消了行程。

但尼泊尔当局迄今未承认圣母峰上有任何病例。尼泊尔去年为防疫而封山，损失数以百万计美元的收入，因此承认有病例，对尼泊尔的观光业来说风险很大。

气温趋暖，攀登圣母峰或其他喜马拉雅山峰的条件也较安全，尼泊尔却在此时遭逢新一波疫情。

尼泊尔每天平均通报新增8000例，医卫系统已不堪负荷。根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，拥有2900万人口的尼泊尔，迄今累计近55万人感染、7047人病故。

自登山季开始两个月以来，超过1000名登山客和向导在营地扎营，向导多是尼泊尔人。

本季迄今，已逾350人成功登顶，但有些人还留在大本营，等待下一次适合攀登的天气条件。

高海拔地带呼吸困难，因此，若在登山过程中出现COVID-19症状，就是一大威胁。

大本营诊所的官员说，近几周，已有超过30人因健康问题被飞机送下山。其中有些人把自己的COVID-19诊断结果上传到社群网站，但尼泊尔政府仍表示，不知道有任何病例。

尼泊尔观光局长塔曼（Rudra Singh Tamang）说：「如果有人在加德满都的筛检结果呈阳性，很难说他们是在哪里感染的。」

法新社还提到，有些组织登山队的机构对于阳性病例也缺乏透明。

奥地利籍登山队发起人富腾巴赫（Lukas Furtenbach）率先取消行程，他说，他已向尼泊尔政府通报病例。

他表示：「有证据显示，（山上）有疫情。但政府予以否认，让我们和他们的同胞雪巴人（Sherpa）冒着生命危险。」

雪巴人向导孔嘉（Kunga Sherpa）在验出病毒阳性反应后，就撤离大本营，正在加德满都疗养。他说：「如果从财务面考量，许多人需要今年的收入，但人命关天，或许某方面来说，这一季不爬山也好。」

© 2021 AFP