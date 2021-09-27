圣马利诺公投 通过堕胎合法

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（法新社罗马26日电） 官方公布的结果显示，欧洲小国圣马利诺共和国今天透过全民公投通过堕胎合法，推翻了可回溯到1865年的法律。

约77.3%选民赞成怀孕12周以下可堕胎的公投提案，怀孕12周以上则只有在母体有危险或胎儿重大畸形时才能终止妊娠。

风景如画的圣马利诺坐落在义大利中部山区，是欧洲最后几个完全禁止堕胎的国家之一；完全禁止堕胎的还有马尔他、安道尔、梵蒂冈等国。

天主教国家爱尔兰2018年也是透过公投通过堕胎合法。

结果出炉后，发起公投的圣马利诺妇女联盟（UDS）成员庆祝了一番。联盟主席普鲁科利（Karen Pruccoli）告诉法新社：「这是所有圣马利诺女性的胜利，战胜了认定女性没有权利的保守派与反动派。」

「这是战胜天主教会的胜利，天主教会是我们的敌人，尽一切努力想避免这个结果。」

今天这场公投的合格选民有3万5000多人，其中约1/3居住在国外。投票率41%，相当于大约1万4500人表达看法。

教宗方济各（Pope Francis）上周重申不妥协的立场，称堕胎是「谋杀」。在没有举行民调的情况下，由于圣马利诺天主教影响仍大，先前结果尚未出炉前，没人想预测结果。

今天的公投对圣马利诺而言也是重大变革，因为圣马利诺堕胎禁令可回溯到1865年，经20世纪初两个法西斯政府确认后，1974年又再次确认。

© 2021 AFP