在家乡夺明星赛MVP 柯瑞称意义非凡

（法新社克里夫兰20日电） 俄亥俄州出生的柯瑞，今天在当地进行的明星赛有超狂表现，他飙进破纪录的16个三分球、轰下50分，率队赢球并获选MVP，对此他表示，这一切意义非凡。

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美国职篮NBA明星赛今天在俄亥俄州（Ohio）的克里夫兰进行，这是当地继1981年、1997年后，再次举办明星赛。

詹姆斯队（Team LeBron）在队长詹姆斯（LeBron James）的后仰跳投得手后，以163比160惊险击败杜兰特队（Team Durant）。这是詹姆斯连5年担任明星赛队长，期间他带领的球队每次都获得胜利。 柯瑞（Stephen Curry）则是詹姆斯队中表现最耀眼的球星，为球队赢球功臣，他也因此获选为最有价值球员（MVP）。

他今天砍进16记三分球，单场轰下50分，刷新乔治（Paul George）2016年明星赛写下的9颗三分球纪录，也差点打破戴维斯（Anthony Davis）在2017年明星赛创下的52分纪录。

在俄亥俄州出生的柯瑞说：「能回到俄亥俄州真的很特别，当我一站上场，就觉得充满能量。」

「显然，这座（MVP）奖有很特别的意义，我感到十分荣幸，也非常感激。」

本季适逢NBA第75周年，原本联盟要选出75名传奇球星，但因有球员得分相同，最后一共选出了76位球员。在这次明星赛中场休息时间时，联盟向出席的部分传奇球星致敬。 谈及见到自己童年时的偶像，柯瑞说：「我看到这些伟大、传奇球星时，就像在糖果店里的小孩一样。这为我在第3节表现带来帮助，因为我放开来打，很享受比赛。」

© 2022 AFP