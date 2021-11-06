在美申请对2至18岁使用 印度Covaxin疫苗恐遇阻

（法新社华盛顿5日电） 美国生物制药公司Ocugen今天宣布已向有关当局申请紧急授权，让2岁到18岁年龄层可使用印度国产Covaxin疫苗，但可能因样本数太少而未能获准。

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法新社报导，Ocugen的资料是收集自美国以外地区的临床试验，并仅有一小群孩童为对象，可能不足以向美国食品暨药物管理局（FDA）申请获准。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗Covaxin是Ocugen的合作伙伴巴拉特生物科技国际公司（Bharat Biotech）在印度研发，3日获世界卫生组织（WHO）紧急授权，并已获17个国家批准使用。在美国以外地区，已对成人施打了数以千万剂，特别是在印度。 此一申请是以一项研究结果为基础，试验中有526名2岁到18岁年龄层受试者，在间隔28天期间接受两剂Covaxin。

Ocugen公司表示，上述试验结果与印度2万5800名成人受试结果作比较，显示「对2岁至18岁年龄层具有类似对18岁以上成人施打的保护力」。

Ocugen共同创办人穆苏努利（Shankar Musunuri）在新闻稿中称「期望我们的疫苗成为此地候选疫苗，这项申请是跨出重大一步」。

据报导，在526名孩童临床试验中，并未观察到严重副作用或住院病例，但研究样本数可能还不够大到能发现罕见副作用。

FDA先前要求辉瑞大药厂（Pfizer）和莫德纳（Moderna）对数以千计孩童进行试验，以更深入观察疫苗可能副作用。目前美国仅批准辉瑞和德国BioNtech合作研发的COVID-19疫苗对18岁以下青少年施打，卫生当局本周同意对5至11岁儿童施打。（译者：纪锦玲)

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