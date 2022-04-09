在联大表决俄国停权案弃权 南非总统与拜登对话

（法新社约翰尼斯堡8日电） 南非总统拉玛佛沙今天和美国总统拜登进行电话交谈，昨天在联合国大会因俄罗斯入侵乌克兰而表决是否将俄国在人权理事会的资格停权时，南非选择弃权。

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拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）政府因为拒绝谴责俄罗斯血腥入侵乌克兰而受到批评，拉玛佛沙昨天则抨击联合国安全理事会（UN Security Council）「过时」，极需彻底改革。

数小时后，南非和其他57国在联合国大会（UN General Assembly）表决与俄罗斯相关的提案时，决定弃权。这项决议案是要将俄国在联合国人权理事会（UN Human Rights Council）的资格暂停，以惩罚俄国入侵乌克兰。

这是南非第3次在有关俄乌战争的提案表决时，决定弃权。

拉玛佛沙今天推文表示，他和拜登进行了一次「效果良好」的电话交谈。

他在推文中写道：「我们对乌克兰冲突的看法相同，并一致认为，乌克兰和俄罗斯必须停火和对话。」

美国白宫在公布两人交谈内容时说，拜登「强调双边合作的力量强大，以及俄罗斯进一步侵略乌克兰为全球带来的挑战。」

白宫表示，拜登强调，「国际间对俄国侵乌必须做出清晰而一致的回应」。

南非媒体暗示，这通电话是拜登主动拨打给拉玛佛沙。

南非对于乌克兰战事保持不结盟立场，且尽管国际间对俄国愤怒并加以谴责，南非仍倡言，谈判是化解冲突的最佳选项。

© 2022 AFP