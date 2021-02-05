在英佯装媒体记者 3名中国间谍遭驱逐

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（法新社伦敦4日电） 英国「每日电讯报」（Daily Telegraph）披露，英国当局过去一年内驱逐了3名在英国佯装新闻记者的中国间谍。

「每日电讯报」（Daily Telegraph）今天引述不具名政府高层人士说法报导，据了解，这3名中国间谍是隶属中共国家安全部的情报官员。

报导指出，「他们的真实身分遭军情五处（MI5）揭露后，已被迫返回中国」。军情五处为英国国内情报机构。

消息人士表示，这3人声称自己「替3个不同的中国媒体机构工作」，还说3人都是在过去12个月内入境英国。

报导并未透露这3间中媒机构名称。

由于英国批评北京当局对香港和新疆的打压，加上英国以安全隐忧为由，禁止国内5G网路使用中国华为技术有限公司设备，英中关系日益紧张。

英国通讯管理局（Ofcom）发现中国环球电视网（CGTN）所有权结构为中国国有，违反英国法律，今天撤销其广播执照。

通讯管理局表示，持有中国环球电视网在英国播放执照的星空华文传媒（Star China Media Limited），对于中国环球电视网「并不负有编辑责任」。因此，「星空华文传媒不符合管控执照服务的法律要求，并非合法的执照持有人」，且将执照移转给另一个媒体集团，仍有可能与中共有瓜葛。

© 2021 AFP