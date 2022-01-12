在雅典卫城拍两男性爱影片 当局要揪出幕后黑手

（法新社雅典11日电） 网路上最近流传一段影片，内容显示两名蒙面男子在联合国列为世界遗产的雅典卫城（Acropolis of Athens）发生性行为；希腊官方今天矢言要找出此影片的幕后黑手。

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希腊文化部发言人告诉法新社说，他们已针对这段录影展开调查，尽快找出负责这次非法拍摄的人。

这部名为Departhenon短片的匿名制作人表示，帕德嫩神殿（Parthenon）象徵「民族主义、古代崇拜」和「父权」。他们并将两男在雅典卫城的性爱场景描述为「政治行为」。

希腊文化部7日声明指出：「雅典卫城的考古遗迹不适合行动主义（activism），或任何其他冒犯或表现出对古迹缺乏尊重的行为。」

Departhenon片长36分钟，最早于去年12月16日在北部第撒隆尼基大学（University of Thessaloniki）对小众放映，但当时并未引发批评，直至本月7日在网路上出现，才引发一片挞伐之声。

希腊演员协会（Greek Actors' Association）主席毕比拉斯（Spyros Bibilas）告诉ANT1电视台说：「身为希腊人，我感到惭愧。大家不能做什么事都打着行动主义的名号。」

希腊国家博物馆和考古遗址警卫工会，对他们所谓的「变态影片」表达出「愤怒和羞耻」。

他们先发制人挡下这类遗址维安水准的问题，表示他们面对人员配置不足窘境，因为财政部「几乎不曾批准招募新警卫」。

第撒隆尼基大学并未向文化部通报这段影片内容，可能被卷入调查；目前校方并未对相关争议作出任何反应。

雅典卫城是希腊最多观光客造访的地标。联合国教科文组织（UNESCO）说，「雅典卫城建筑群是古典精神与世界文明的普遍象徵，是古希腊遗留给全世界最伟大的建筑与艺术综合体。」（译者：纪锦玲）

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