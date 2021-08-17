地中海地区再传野火 法国南部数以千人紧急疏散

广告 继续浏览后续

（法新社马赛17日电） 法国南部度假胜地圣托倍附近爆发野火，延烧4000多公顷，数以千人遭到预防性疏散，目前火势仍十分猛烈。今年夏天地中海地区遭遇高温与强风，好几个国家都传出野火灾情。

法国消防单位今天表示，南部豪华度假胜地圣托倍（Saint-Tropez）附近野火肆虐，数以千计民众，包括露营营地的游客已获得疏散。

据法新社报导，约750位消防员与灭火飞机在高温与强风的艰困条件下对抗炽焰。

消防单位发言人表示，「作为预防措施，数以千人已获疏散，没有受害者」，但补充表示大火「仍十分猛烈」。

法国是地中海数个国家遭受极端天气与野火冲击的最新案例。气候科学家警告，因为人为全球暖化，这些状况会变得越来越常见。

消防局指出，野火昨天在距地中海城市土伦（Toulon）100公里处窜出，快速延烧，截至今天清晨已经覆盖超过4000公顷森林与灌木丛。

发言人表示，疏散作业主要在圣托倍以及村庄拉莫尔（Le Mole）与葛里摩（Grimaud）附近进行。

瓦尔省（Var）政府证实已经疏散数个露营区，并要求民众避免壅塞圣托倍湾附近道路，好让救难单位能进入区域。

据法媒表示，内政部长达马南（Gerald Darmanin）指出，他今天将到达该区以视察情况。

整个夏天，地中海盆地地区野火烧不停，包括希腊、土耳其、西班牙、葡萄牙、阿尔及利亚与摩洛哥。11

© 2021 AFP