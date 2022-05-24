地球升温 气候变迁恐使极端热浪发生率大增30倍

（法新社巴黎23日电） 印度、巴基斯坦3月和4月深陷热浪炼狱，部分地区气温达到史上新高，量化全球暖化对极端天气事件影响的专家今天在报告中表示，气候变迁使这类热浪发生的可能性大增30倍。

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英国伦敦帝国学院葛拉汉研究所（Imperial College London's Grantham Institute）科学家、资深作家奥托（Friederike Otto）告诉法新社，在人为造成的气候变迁开始之前，这类事件发生的机率大约是每3000年一次。

奥托与世界气候归因组织（World Weather Attribution）的同僚发现，目前全球平均气温较工业革命前水准超出摄氏1.2度，已使南亚地区发生这类持续时间和强度相似的极端高温回归期缩短至百年一遇。

随着地球持续升温，这种致命热浪发生的频率将进一步缩小。

他们在结论中说，假如地球平均表面温度比工业化前水准高出摄氏2度，「像这样的热浪预计每5年就会发生一次」。

严酷热浪席卷巴基斯坦和印度，使两国历经有纪录以来最热的3月和4月，当局还须花费数月时间，才能统计出所有生命财产和经济损失，包括住院、工资损失、缺课和工时减少等。

截至目前已有超过90人的死因与热浪直接相关，然而根据过去10年的统计资料，死亡人数还会进一步攀升，恐达数千人。

炎热天气加上比往常少60%到70%的降雨，使印度可望丰收的小麦作物变成一场农业灾难。

有鉴于此，印度上周宣布即刻禁止小麦出口，进一步推高全球小麦价格，使俄乌冲突导致的粮食危机雪上加霜。

报告说，这波热浪持续时间前所未见，气温飙升至摄氏40多度导致供电吃紧，多处停电，凸显易受气候影响的脆弱国家正争分夺秒地为气候多变的未来做准备。

巴基斯坦气候科学家萨伊德（Fahad Saeed）说，极端高温正在考验这个地区大量贫困人口的生存极限，「大家可以想像，即使是平均气温升高摄氏1.5度的世界，情况会是多么糟糕」。他指的是巴黎协定以将全球气温升幅限制在摄氏1.5度为目标。

他补充说，气温平均升高超过摄氏1.5度，都会对无法使用空调或其他方式保持凉爽的弱势群体构成「生存威胁」。

© 2022 AFP