地球暖化加速 2020成纪录上最热一年

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（法新社巴黎8日电） 欧洲联盟气候监测机构哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service）今天表示，2020年和2016年都是纪录上气温最高的年份，使地球持续快速暖化。

哥白尼气候变化服务表示，2015年以来是纪录上气温最高的6年，证明全球暖化是个持续且不断恶化的趋势。

美国国家航空暨太空总署（NASA）和英国气象局表示，去年创纪录的气温较工业化前的水准高出摄氏1.25 度；更加令人担心的是，当时并未同时出现定期的圣婴现象（El Nino），而这种自然天候现象曾令2016年平均气温增加摄氏0.2度。

美国环保团体「突破组织」（Breakthrough Institute）气候和能源负责人豪斯法勒（Zeke Hausfather）告诉法新社：「显而易见，在没有圣婴现象和反圣婴现象影响下，2020年将是纪录上气温最高的一年。」

圣婴现象（El Nino）每2到7年出现一次，这时热带太平洋表面的温暖水温会使全球气温升高；至于目前出现的反圣婴现象（La Ninas）则会产生相反的冷却效应。

哥白尼气候变化服务的负责人布诺坦普（Carlo Buontempo ）说：「2020年因为异常高温而成为特别的一年。这再次提醒大家，为了避免未来发生不利的气候冲击，大刀阔斧削减排放迫在眉睫。」

2020年大西洋的飓风数量空前，连世界气象组织（WMO）的飓风命名清单都不敷使用。

© 2021 AFP