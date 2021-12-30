地缘政治紧张加剧 2021年能源价格飙升

（法新社伦敦30日电） 2021年能源价格明显飙升，天然气、石油、煤炭、电力和碳交易价格都大幅上涨。这在很大程度上是生产方和消费方之间的地缘政治紧张重新加剧所致。

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德国商业银行（Commerzbank）分析师兰布雷特（Barbara Lambrecht）表示，「（能源）价格急遽上涨，可能是2021年商品市场最戏剧化的发展。」

在一片喊涨声浪中，最引人注目的就是欧洲天然气参考价格。荷兰天然气交易中心（Dutch TTF）12月的价格来到每百万瓦时187.78欧元，是年初的10倍高。

天然气价格狂飙的一大原因是围绕俄罗斯的地缘政治紧张局势升高，欧洲1/3的天然气都由俄国供应。

在近期俄罗斯与乌克兰的冲突中，西方国家指责俄罗斯故意限制天然气供应，以向欧洲施加压力，并推动从俄罗斯通抵德国的北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）。

批评人士认为，北溪2号管线将增加欧洲对俄罗斯天然气的依赖；乌克兰更直接将其称为「地缘政治武器」。

今年，随着需求出现反弹，以及以石油输出国家组织（OPEC）为首的产油国和俄罗斯等盟国仅温和增产，原油价格也上涨了50%以上。

美国西德州中级原油（West Texas Intermediate）在10月达到每桶85美元的7年高峰，随后开始回落。

各国面临转向更洁净能源的压力之际，水涨船高的天然气和石油价格也连带导致煤炭价格上扬。

10月初，运往阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普港口的煤炭价格达到每吨280美元，这几乎是过去10年来价格的3倍。

这也进一步推高欧洲的碳交易价格，该价格12月首次上涨到每吨90欧元以上，约为年初水准的3倍。

电价也有惊人涨势。法国12月宣布明年的交付电价将超过每百万瓦时450欧元，是9月初时的4倍。

由于成本飙升对全球企业和消费者造成严重影响，能源价格上涨也加剧高通膨担忧。

© 2021 AFP