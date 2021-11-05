地面交通令人崩溃 罗马飞行计程车3年内升空

（法新社罗马4日电） 街道上坑坑洼洼、巴士会起火燃烧，交通壅塞程度令人怀疑人生。在永恒之城罗马，有人说唯一解决之道只有往空中发展，而一款新型电动飞行计程车可能就是救星。

广告 继续浏览后续

德国飞行计程车新创公司Volocopter、罗马机场营运商ADR，以及运输基础设施控股公司Atlantia合作的飞行计程车将在3年内开始营运，从罗马费乌米奇诺机场（Fiumicino Airport）载运旅客到市中心。

名为VoloCity的这项计画也打算在巴黎与新加坡推展。飞行计程车以最高时速110公里速度飞行，能让旅客在20分钟内从机场抵达市中心，不会经历交通壅塞，也不会排放废气。

根据联合新闻发布会上公布的计画，飞行计程车起初能搭载飞行员与一名乘客，「未来将改为完全自动驾驶」，就能够搭载2名乘客。

这项计画还需要兴建「垂直机场」（vertiport），供飞行计程车垂直起降。

罗马知名许愿池特雷维喷泉（Trevi Fountain）附近广场上，4日停放了一架闪亮白色飞行计程车，让好奇的民众进入。

32岁的朱塞佩（Giuseppe）说，「我宁可他们多想想铁路系统，再朝空中发展」。但他也说：「这是朝未来迈进一大步，我们说过要上火星，所以至少应该做到这样吧。」

义大利媒体推估，这段从机场到市中心的20分钟飞行路程，可能要价140欧元（约新台币4500元），相较下搭计程车要价48欧元，搭火车花32分钟，仅需14欧元。

© 2021 AFP