场上场下都具影响力 詹姆斯获选时代杂志年度运动员

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（法新社洛杉矶10日电） 詹姆斯场上场下都发挥影响力，除率洛杉矶湖人夺得美国职篮NBA总冠军，也不断为社会议题发声，今天被「时代杂志」选为2020年的年度运动员。

几天前，詹姆斯（LeBron James）才刚获选为「运动画刊」（Sports Illustrated）的其中一位年度最佳运动员。

时代杂志（Time magazine）称赞詹姆斯创立的非营利组织「不只是一张选票」（More Than a Vote），称这个组织并非支持特定候选人，而是鼓励非裔公民和其他人行使他们的投票权。

时代杂志指出，这个组织提议利用体育场馆作为投票所，以在2019冠状病毒疾病（COVID-19）期间，能提供更大的空间，让民众可以在维持社交距离的情况下投票，同时也在全美各地招募了超过4万名的选务人员。

时代杂志中写道说：「在每个阶段，詹姆斯都号召运动员支持此事，在推特（Twitter）上对4800万追踪者宣传『不只是一张选票』，更让自己成为一块活看板，在练球时穿着『不投票就等死』（Vote or Die）的T 恤。」

这是2020年在体育圈的活动中，最引人注目的例子。

相较于美国职篮NBA指标性球员乔丹（Michael Jordan）对政治及社会议题发声，时代杂志称詹姆斯「建立起一个商业影响力和政治原则并存的新典范」。

「他为运动用品大厂耐吉（Nike）、美国电信巨擘AT&T、零售业龙头沃尔玛（Walmart）与其他大品牌代言，且是全球最顶尖的推销员之一，他摒弃了『政治和社会参与对运动员来说是个干扰』这样过时的观念。」

时代杂志指出，在寻求个人第4座NBA总冠军之际，他生涯首度拿下助攻王，他在场内、外的成功，显示了运动员「如今可以把人性的光辉带进比赛」。

时代杂志说：「2020年，詹姆斯在球场上、商场上都同样十分成功，但他获得如此广泛认同的最大原因，是他利用这些成功，来关心那些如同他曾经历过，为了生活而挣扎的人们。」

© 2020 AFP